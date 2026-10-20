Sanction inattendue : Cristiano Ronaldo suspendu pour avoir quitté le camp de l'équipe nationale

Un conflit inattendu et retentissant a éclaté autour de l'équipe nationale du Portugal. Selon les informations rapportées par le prestigieux journal Record , la Fédération portugaise de football (FPF) a officiellement pris la décision de suspendre le capitaine et leader de la sélection, Cristiano Ronaldo, pour une durée de 30 jours de toute activité liée au football.

De plus, le comité de discipline a infligé une amende symbolique de 255 euros à l'attaquant de 41 ans pour avoir enfreint le règlement et quitté le camp de base sans autorisation.

« Il a quitté le camp » : Que s'est-il réellement passé ?

Cette décision disciplinaire sans précédent fait suite à une situation confuse survenue dans le cadre de la Ligue des nations :

Démarche avant le match contre le Danemark : L'incident s'est produit à la veille du match contre le Danemark (4-2) lors de la 3e journée de la Ligue des nations. Ronaldo a quitté le camp d'entraînement de manière inattendue avant cette rencontre cruciale ;

La position de l'entraîneur : Bien que l'entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, ait déclaré à la presse qu'il n'y avait aucun conflit ou désaccord au sein de l'équipe, la situation s'est avérée beaucoup plus tendue en réalité ;

Négociations de réconciliation : Selon les rapports, Jesus a accepté de rencontrer le joueur vedette en tête-à-tête afin de résoudre les malentendus et de rétablir les relations.

L'histoire unique de Ronaldo en équipe nationale

La suspension de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale a été un choc inattendu pour la communauté du football mondial :