Un laboratoire de la longévité a ouvert ses portes en Russie

À l'école de gestion « Skolkovo » de Moscou, en Russie, un laboratoire a été inauguré pour étudier l'impact de l'allongement de la durée de vie humaine sur l'économie, le marché du travail et la politique publique. Lors du forum consacré à son lancement, Vladimir Poutine, la fille de ce dernier, Maria Vorontsova, directrice de l'Institut de recherche médicale de l'Université d'État de Moscou, était également présente. C'est ce qu'a rapporté le journal « Vedomosti ».

Vorontsova a proposé de diviser la longévité en deux étapes. Selon elle, la première consiste à exploiter pleinement le potentiel naturel de vie humaine, estimé à 85-90 ans, grâce à un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et des examens médicaux réguliers.

La deuxième étape concerne la recherche de moyens pour dépasser les limites naturelles de la vie humaine grâce à la science. Vorontsova a décrit ce processus comme « tromper Dieu ou la nature ». Elle a toutefois souligné que les avancées scientifiques dans ce domaine restent limitées pour le moment.

Vorontsova estime que, dans les 10 à 20 prochaines années, la peur de la mort pourrait pousser le système de santé à chercher des solutions au problème du vieillissement. Elle note que le fait que le vieillissement ne soit pas officiellement reconnu comme une maladie complique le développement et les essais cliniques de médicaments.

Actuellement, des travaux scientifiques sont menés en Russie pour lutter contre le processus de vieillissement. Des recherches portent notamment sur des préparations visant à influencer certains changements cellulaires liés à l'âge. La vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova, a précédemment déclaré qu'il était prévu de lancer la production de médicaments anti-âge entre 2028 et 2030. Cependant, cela ne signifie pas qu'un remède stoppant le vieillissement ait déjà été créé.

Le nouveau laboratoire de « Skolkovo » étudiera les aspects de la longévité liés à la médecine, à la démographie, à l'économie et à la gestion stratégique. Sur la base de ces recherches, il est prévu d'élaborer des recommandations pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et résoudre les problèmes découlant de l'augmentation de l'espérance de vie.

Le gouvernement russe s'est fixé pour objectif de porter l'espérance de vie dans le pays à 78 ans d'ici 2030 et à 81 ans d'ici 2036. Pour 2025, ce chiffre était estimé à 73,4 ans.