Démantèlement d'un réseau criminel vendant des placentas humains pour des injections anti-âge

Au Pakistan, un réseau criminel international spécialisé dans la collecte illégale, le traitement et l'exportation de placentas humains a été démantelé. L'Agence fédérale d'enquête (FIA) du pays mène actuellement des investigations sur l'affaire.

Selon les données de l'enquête, les suspects achetaient environ 200 kilogrammes de placentas par mois auprès de divers hôpitaux, les séchaient et les traitaient avant de les exporter. Lors d'une descente à Islamabad, près de 500 kilogrammes de placentas humains ont été saisis dans un atelier clandestin et cinq suspects ont été arrêtés.

De plus, une cargaison suspecte de 100 kilogrammes destinée au Vietnam a été interceptée à l'aéroport international d'Islamabad. Les enquêteurs ont précisé qu'elle était également composée de placentas humains.

Il a été révélé que les suspects achetaient chaque placenta pour environ 800 roupies. Ils étaient ensuite transformés en injections anti-âge coûteuses, dont le prix pouvait atteindre 700 000 roupies l'unité.

Les enquêteurs indiquent que le réseau criminel ne se limitait pas à la capitale, mais pourrait avoir opéré dans d'autres grandes villes. À cet effet, l'implication potentielle de certains hôpitaux, d'entreprises de gestion des déchets et d'autres responsables est examinée.

Selon la législation pakistanaise, toute personne reconnue coupable de vente ou de traitement illégal d'organes ou de tissus humains à des fins commerciales risque jusqu'à 10 ans de prison et une lourde amende.

Les experts soulignent que le placenta est considéré comme un déchet médical infectieux et que sa destruction doit être strictement contrôlée. Certains pensent que les substances qu'il contient peuvent avoir un effet anti-âge, bien que les preuves scientifiques restent controversées.