Comment le président du Kirghizistan, Sadyr Japarov, a-t-il répondu à un citoyen qui n'a pas pu obtenir d'audience ?

Président de la République kirghize Sadyr Japarov a réagi de manière ouverte et directe à la plainte d'un citoyen mécontent de ne pas pouvoir obtenir une audience personnelle.

Dans son intervention, le chef de l'État a souligné que la population du pays est nombreuse et que ses ressources en temps en tant que président sont limitées, révélant les détails de son emploi du temps quotidien extrêmement chargé.

« Je ne peux pas recevoir tout le monde » : la réponse du Président

En répondant aux plaintes des citoyens, Sadyr Japarov a expliqué qu'il est impossible de résoudre chaque problème personnellement par l'intermédiaire du président :

Responsabilité et proportion : « Vous êtes 7,5 millions et je suis seul. Il est physiquement impossible de recevoir personnellement chaque citoyen qui vient me voir ;

Un emploi du temps strict : J'ai un calendrier de travail d'importance nationale clairement défini et mes activités sont menées sur cette base », a souligné Japarov.

Seulement 4 heures de sommeil et 20 heures de travail par jour

Le chef de l'État a également évoqué sa santé et son emploi du temps, notant qu'il dort très peu par jour :

Charge de travail : « Sur les 24 heures d'une journée, je ne dors que 4 heures, et je passe les 20 heures restantes entièrement au travail, à remplir mes fonctions officielles», a déclaré le président du Kirghizistan.

Cette conversation ouverte et directe de Sadyr Japarov avec le citoyen suscite des discussions animées sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion publique d'Asie centrale.