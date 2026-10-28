Le Kirghizistan va supprimer ses provinces et districts pour créer plus de 20 « aymaks »

Le Kirghizistan se prépare à une refonte radicale de sa carte administrative. Plus de 20 grandes unités administratives, appelées « aymaks », pourraient remplacer les provinces et districts actuels. Si cette réforme est mise en œuvre, le système de gouvernance de l'État et la gestion territoriale changeront considérablement.

Dans le cadre de la deuxième phase de la réforme administrative et territoriale lancée dans le pays voisin, il est prévu de fusionner les régions actuelles, de réduire les fonctions redondantes des organismes de gestion et de former de nouvelles unités administratives. C'est ce qu'a déclaré Elchibek Jantayev, chef de l'Agence d'État pour la fonction publique et l'autonomie locale du Kirghizistan, sur les ondes de l'agence « Kabar ».

Qu'adviendra-t-il des 7 provinces et 40 districts ?

Actuellement au Kirghizistan il existe 7 provinces et 40 districts. À la suite des changements proposés, ces structures administratives devraient être remplacées par plus de 20 grands aymaks.

Les nouveaux aymaks seront plus grands que les districts actuels, mais plus petits que les provinces. Leurs frontières seront définies en tenant compte du potentiel économique, des caractéristiques géographiques et des opportunités de développement des régions.

Les principaux axes de la réforme sont les suivants :

Agrandissement des zones administratives. Il est prévu de fusionner les districts proches et ayant des caractéristiques similaires.

Réorganisation du système de gestion. Il est prévu d'éliminer les fonctions qui se chevauchent entre certains organismes au niveau des provinces et des districts.

Utilisation efficace du potentiel des régions. Les nouvelles unités administratives seront formées en tenant compte des opportunités économiques et des perspectives de développement.

Quels changements pourraient survenir à Issyk-Kul, Och et Jalal-Abad ?

Lors de la formation des nouvelles unités administratives, les spécificités des régions joueront un rôle important.

Par exemple, la possibilité de diviser la province d'Issyk-Kul en parties nord et sud est à l'étude. Dans les provinces d'Och et de Jalal-Abad, il a été proposé de fusionner certains petits districts autour de zones à fort potentiel économique.

Ce ne sont là que des exemples des orientations possibles de la réforme. Le nombre final, les frontières et les centres administratifs des nouveaux aymaks n'ont pas encore été définis avec précision.

Pourquoi le Kirghizistan veut-il modifier son système administratif ?

L'un des objectifs importants de la réforme est de simplifier la gouvernance de l'État et de réduire les structures administratives redondantes.

En pratique, les fonctions des organes de gestion dans des régions proches peuvent se chevaucher. En agrandissant les unités administratives, il est prévu d'optimiser les coûts de gestion, de répartir les ressources plus efficacement et d'exploiter plus largement les opportunités économiques des régions.

Cependant, l'efficacité réelle de la réforme dépendra de sa mise en œuvre. La fusion des régions ne garantit pas automatiquement une amélioration de la qualité des services à la population. Dans le nouveau système, la facilité d'accès aux services publics, la résolution rapide des problèmes locaux et l'efficacité de la gestion seront primordiales.

Quand la réforme sera-t-elle mise en œuvre ?

Au Kirghizistan, la première phase de la réforme administrative et territoriale a débuté en 2023. Au cours de ce processus, les frontières de certains districts ont été modifiées, plusieurs localités ont été intégrées aux villes et les unités administratives rurales ont été réorganisées.

Désormais, dans la deuxième phase, la question de l'élargissement des régions et de l'introduction d'un système de nouveaux aymaks à la place des provinces et des districts est à l'étude.

Auparavant, le président Sadir Japarov a également évoqué les plans de mise en œuvre progressive de la réforme administrative. Il est prévu d'introduire le nouveau modèle de gestion à titre expérimental afin d'évaluer son efficacité.

Par conséquent, cette nouvelle doit être comprise non pas comme la suppression immédiate des provinces et districts, mais comme un plan de réorganisation. Les délais précis et la carte administrative finale de la réforme seront déterminants.

La carte administrative du Kirghizistan va-t-elle changer ?

Si le plan est pleinement mis en œuvre, le système de gestion territoriale du Kirghizistan connaîtra un changement majeur. Le remplacement des 7 provinces et 40 districts actuels par plus de 20 grands aymaks nécessitera une redéfinition du nombre et des fonctions des structures administratives du pays.

Ces changements pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour simplifier la gouvernance de l'État. Cependant, l'impact de la réforme sur la vie de la population dépendra de la manière dont les nouvelles unités administratives seront gérées, de la facilité d'accès aux services et de la prise en compte des disparités économiques entre les régions.

La question la plus importante reste ouverte : l'agrandissement des unités administratives rendra-t-il la gouvernance de l'État réellement efficace ? La réponse à cette question ne dépendra pas de l'annonce du plan, mais de ses résultats concrets sur le terrain.