Situation inattendue à Sokuluk : pourquoi Sadyr Japarov a-t-il interrompu un poème à sa gloire ?

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Situation inattendue à Sokuluk : pourquoi Sadyr Japarov a-t-il interrompu un poème à sa gloire ?

Le Président du Kirghizistan Sadyr Japarov lors d'une rencontre ouverte avec les habitants de la région de Chuy, a interrompu une femme qui s'apprêtait à réciter un poème à sa gloire, refusant d'être loué publiquement.

Selon les médias locaux, lors d'un échange sincère et ouvert avec les citoyens du district de Sokuluk le 6 novembre, le chef de l'État a surpris tout le monde en déclarant que de tels éloges créaient une impression artificielle.

« La femme qui voulait réciter un poème et le refus du Président »

Au cours de la réunion, l'une des citoyennes a pris la parole pour exposer ses problèmes avant de proposer une initiative inhabituelle :

  • Tentative d'hymne : La femme a d'abord exprimé ses requêtes personnelles et sociales, puis a manifesté son désir de réciter un poème spécial dédié au Président ;

  • L'interruption du Président : Sadyr Japarov l'a poliment interrompue au micro, soulignant fermement qu'il ne fallait pas agir ainsi et que réciter des poèmes en l'honneur du chef de l'État était superflu.

« Que l'on ne pense pas que des flagorneurs de service sont rassemblés »

Le chef de l'État a expliqué ouvertement et sincèrement pourquoi il est fermement opposé à de tels éloges publics :

  • « Ne louez pas le gouvernement » : « Ne louez pas le gouvernement. En faisant cela, vous nous blessez, vous et moi. Il ne faut pas que les gens pensent que nous invitons spécialement des personnes pour nous flatter », a déclaré le Président ;

  • Transparence et opinion publique : « Sinon, les autres penseront que je n'ai rassemblé que des citoyens "de service" uniquement pour me flatter », a souligné Japarov.

Cette déclaration a été chaleureusement accueillie par l'auditoire et est largement discutée dans l'opinion publique comme un exemple positif de lutte contre la flagornerie envers les fonctionnaires et les dirigeants.

Sadyr JaparovKirghizistanDistrict de SokulukRégion de ChuyPolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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