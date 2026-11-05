Scandale autour d'une statue commandée pour la future présidence de Tashiyev restée impayée

Au Kirghizistan, un conflit financier et politique inattendu a éclaté autour d'une immense statue historique dédiée à la potentielle présidence de Kamchibek Tashiyev, ancien chef du Comité d'État pour la sécurité nationale (GKNB). Le célèbre sculpteur a fait appel au chef de l'État actuel pour obtenir de l'aide, n'ayant pas reçu les millions promis pour son travail et ses dépenses.

24.kg selon les informations de l'agence de presse, l'incident a été révélé lors d'une rencontre publique du président Sadyr Japarovavec les habitants de la région de Talas.

« Nous voulions l'offrir quand il deviendrait président » : une dette de 5,4 millions de soms

Lors de la réunion à Talas, le sculpteur Almaz Ukuyev a pris la parole pour expliquer que l'entrepreneur qui avait passé la commande l'avait trompé et qu'il n'arrivait pas à récupérer son dû :

Commande réalisée : Le sculpteur a réalisé et livré une magnifique statue de Ko'kum-biy, célèbre homme d'État du XVIIe siècle ;

Des millions impayés : L'entrepreneur Abdildabek Kuchorbaev n'a toujours pas payé les 5,4 millions de soms convenus pour la statue ;

Parenté et projet : En expliquant la situation à Japarov, le sculpteur a révélé que le commanditaire, Kuchorbaev, est en réalité un parent de l'ancien chef du GKNB, Kamchibek Tashiyev. Il avait dit au sculpteur : « Fabrique la statue de Ko'kum-biy, Tashiyev sera bientôt président, je la lui offrirai », a-t-il déclaré. Cependant, la présidence attendue ne s'étant pas concrétisée, le paiement n'a jamais été effectué.

Sadyr Japarovréagit : « N'est-ce pas honteux ? »

Le président Sadyr Japarov a écouté les détails de cette affaire scandaleuse avec un sourire sincère et a fermement condamné le comportement du commanditaire :

Exigence de justice : « S'il a passé commande et que la statue a été réalisée et livrée, pourquoi ne paie-t-il pas ? L'homme a dépensé de l'argent et a travaillé, mais ils ne le paient pas. N'est-ce pas honteux ? » a déclaré le chef de l'État ;

Instruction officielle : Le président a donné des instructions précises aux forces de l'ordre et aux responsables pour assurer le remboursement intégral des 5,4 millions de soms dus au sculpteur.

Qui est Ko'kum-biy et pourquoi cette statue ?

Selon les sources historiques, Ko'kum-biy est l'un des grands hommes d'État kirghizes ayant vécu au XVIIe siècle. Il a été indiqué que l'initiative de créer cette statue a été avancée par des membres du clan auquel appartiennent Ko'kum-biy et Kamchibek Tashiyev.

Dans les cercles politiques et publics de la région, cet événement est largement discuté comme un cas curieux lié aux ambitions de pouvoir.