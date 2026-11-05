Initiative radicale de Sadyr Japarov : Le Kirghizistan veut interdire les boissons énergisantes

·9·Monde
Initiative radicale de Sadyr Japarov : Le Kirghizistan veut interdire les boissons énergisantes

Le président du Kirghizistan, Sadyr Japarov, a donné des instructions strictes au Cabinet des ministres pour examiner, dans un délai d'un mois, l'interdiction totale de la production et de l'importation de boissons énergisantes. Le chef de l'État a souligné que ces produits créent une dépendance dangereuse parmi la population, en particulier chez les jeunes, menaçant le patrimoine génétique futur.

« Ces boissons peuvent progressivement engendrer une dépendance. Leur consommation devient une habitude dont il est difficile de se défaire. Je pense qu'il est temps non seulement de lutter contre les conséquences des maladies, mais aussi de les prévenir en prenant des mesures urgentes et globales », a noté Sadyr Japarov.

Raisons de l'initiative et délais d'exécution

Les délais principaux pour les exigences et plans du chef de l'État ont été fixés :

  • Priorité à la santé des citoyens : L'objectif principal est d'empêcher que la consommation de boissons énergisantes ne devienne une habitude quotidienne et de protéger la société contre les risques de maladies graves.

  • Délais progressifs : Un mois a été accordé au Cabinet des ministres pour analyser et étudier le problème, et six mois pour mettre en œuvre les mesures de régulation et de restriction dans le cadre législatif.

Chiffres alarmants : quel est le volume de consommation et du marché ?

Au Kirghizistan, la vente et la consommation de boissons énergisantes ont atteint des niveaux sans précédent ces dernières années :

  • Indicateur alarmant de 2025 : Rien qu'en 2025, dans tout le pays, 54 millions 199 mille litres (environ 129 millions de canettes) de boissons énergisantes ont été consommés ;

  • Taux de croissance en 2026 : Au cours des six premiers mois de 2026, ce chiffre a dépassé 36 millions 83 mille litres (près de 85,9 millions de canettes) ;

  • Volume de production et d'importation : En 2025, 25 millions 263 mille litres ont été produits localement, tandis que 28 millions 430 mille litres ont été importés des pays de l'UEE et 1 million 239 mille litres d'autres pays étrangers.

Une perte de 1,5 milliard de soms : « La santé ne se mesure pas en argent »

La restriction prévue aura un impact financier significatif sur le budget de la république, mais le gouvernement privilégie la vie humaine :

  • Pertes budgétaires : Selon les premières analyses, si l'interdiction totale entre en vigueur, le trésor public pourrait perdre environ 1,5 milliard de soms (environ 17,15 millions de dollars) en recettes fiscales ;

  • Réponse ferme du Président : Le président Sadyr Japarov a fermement déclaré que, malgré ces pertes, l'avenir sain de la nation prime sur tout revenu financier.

Sadyr JaparovKirghizistanBoissons énergisantesCabinet des ministresSanté publique
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Kirghizistan va supprimer ses provinces et districts pour créer plus de 20 « aymaks »Le Kirghizistan va supprimer ses provinces et districts pour créer plus de 20 « aymaks »28 octobre 23:48Sadir Japarov libère un prisonnier prêt à donner son rein à son frère gravement maladeSadir Japarov libère un prisonnier prêt à donner son rein à son frère gravement malade26 octobre 13:03Comment le président du Kirghizistan, Sadyr Japarov, a-t-il répondu à un citoyen qui n'a pas pu obtenir d'audience ?Comment le président du Kirghizistan, Sadyr Japarov, a-t-il répondu à un citoyen qui n'a pas pu obtenir d'audience ?23 octobre 16:05« Je suis allé seul voir Poutine » : Sadyr Japarov révèle des détails retentissants« Je suis allé seul voir Poutine » : Sadyr Japarov révèle des détails retentissants14 août 21:49Le Kirghizistan interdit la crémation des défuntsLe Kirghizistan interdit la crémation des défunts4 août 18:00Nouveau pôle touristique sur l'Yssyk-Koul : les présidents inaugurent le premier club de golf internationalNouveau pôle touristique sur l'Yssyk-Koul : les présidents inaugurent le premier club de golf international30 juillet 22:46
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu