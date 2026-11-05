Initiative radicale de Sadyr Japarov : Le Kirghizistan veut interdire les boissons énergisantes

Le président du Kirghizistan, Sadyr Japarov, a donné des instructions strictes au Cabinet des ministres pour examiner, dans un délai d'un mois, l'interdiction totale de la production et de l'importation de boissons énergisantes. Le chef de l'État a souligné que ces produits créent une dépendance dangereuse parmi la population, en particulier chez les jeunes, menaçant le patrimoine génétique futur.

« Ces boissons peuvent progressivement engendrer une dépendance. Leur consommation devient une habitude dont il est difficile de se défaire. Je pense qu'il est temps non seulement de lutter contre les conséquences des maladies, mais aussi de les prévenir en prenant des mesures urgentes et globales », a noté Sadyr Japarov.

Raisons de l'initiative et délais d'exécution

Les délais principaux pour les exigences et plans du chef de l'État ont été fixés :

Priorité à la santé des citoyens : L'objectif principal est d'empêcher que la consommation de boissons énergisantes ne devienne une habitude quotidienne et de protéger la société contre les risques de maladies graves.

Délais progressifs : Un mois a été accordé au Cabinet des ministres pour analyser et étudier le problème, et six mois pour mettre en œuvre les mesures de régulation et de restriction dans le cadre législatif.

Chiffres alarmants : quel est le volume de consommation et du marché ?

Au Kirghizistan, la vente et la consommation de boissons énergisantes ont atteint des niveaux sans précédent ces dernières années :

Indicateur alarmant de 2025 : Rien qu'en 2025, dans tout le pays, 54 millions 199 mille litres (environ 129 millions de canettes) de boissons énergisantes ont été consommés ;

Taux de croissance en 2026 : Au cours des six premiers mois de 2026, ce chiffre a dépassé 36 millions 83 mille litres (près de 85,9 millions de canettes) ;

Volume de production et d'importation : En 2025, 25 millions 263 mille litres ont été produits localement, tandis que 28 millions 430 mille litres ont été importés des pays de l'UEE et 1 million 239 mille litres d'autres pays étrangers.

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La restriction prévue aura un impact financier significatif sur le budget de la république, mais le gouvernement privilégie la vie humaine :