Le Président de la République kirghize Sadir Japarov a lancé un avertissement sévère concernant d'éventuelles tentatives de provoquer des conflits interethniques entre les peuples kirghize et ouzbek, visant à faire échouer l'élection présidentielle prévue en janvier prochain. Le chef de l'État a appelé les deux peuples frères à ne pas croire aux messages provocateurs et à préserver la paix.

Les plans des politiciens « aux pierres cachées »

Selon le président sur les réseaux sociaux, des politiciens malhonnêtes « ayant une pierre cachée dans leur poitrine » discutent de plans pour déclencher un conflit interethnique dans le sud de la république. Ces informations proviennent de plusieurs sources fiables.

Selon Japarov, les provocateurs tentent de créer artificiellement des désaccords en jouant sur les émotions des gens et en diffusant de fausses rumeurs qui portent atteinte à la fierté nationale. Rappelant les tragédies douloureuses de 1990 et 2010, il a souligné que ce sont les enfants des familles ordinaires qui en ont souffert, tandis que les organisateurs sont restés à l'écart.

Aspects et facteurs importants Détails Source du danger « Politiciens malhonnêtes » tentant de faire échouer l'élection présidentielle Direction dangereuse Provoquer un conflit interethnique entre Kirghizes et Ouzbeks Facteur extérieur/économique Ceux qui craignent la construction du chemin de fer « Chine - Kirghizistan - Ouzbékistan » Position de l'État La force est suffisante pour prendre des mesures contre tout désordre en quelques jours

Le chemin de fer Chine - Kirghizistan - Ouzbékistan et les nouvelles provocations

Le chef de l'État note qu'après l'échec d'autres idées destructrices, les ennemis sont passés à des plans visant à diviser les deux peuples frères. Parmi eux se trouvent des individus à courte vue qui craignent l'achèvement de la construction du chemin de fer « Chine - Kirghizistan - Ouzbékistan ».

Réponse ferme de l'État et appel aux anciens

Sadir Japarov s'adressant aux anciens du pays, a demandé de mettre en garde les jeunes impétueux de 20 à 25 ans. Parallèlement, il a déclaré avec fermeté que le Kirghizistan d'aujourd'hui n'est plus aussi faible qu'avant et que, si une situation dangereuse survenait, l'État serait capable de mettre fin aux troubles en quelques jours.

Le président a rappelé que les capacités techniques des forces de l'ordre sont élevées, que des dizaines de milliers de caméras vidéo sont opérationnelles et que tout plan criminel serait déjoué en 40 minutes, appelant les contrevenants à cesser leurs actions illégales.

Selon vous, quel devrait être le rôle du public et des jeunes dans la lutte contre ceux qui tentent de briser l'harmonie entre les deux peuples frères ? Laissez votre avis dans les commentaires !