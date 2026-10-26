Sadir Japarov libère un prisonnier prêt à donner son rein à son frère gravement malade

Le président du Kirghizistan Sadir Japarov Lors d'une rencontre ouverte avec les habitants du district d'Aksy dans la région de Jalal-Abad, a ordonné la grâce d'un prisonnier prêt à donner son rein à son frère gravement malade. Le chef de l'État a annoncé qu'il prendrait personnellement en charge le dossier pour libérer le détenu sous un mois et accélérer l'opération nécessaire.

Au cours de la réunion, un citoyen résidant dans la ville de Kerben, Rustam Gapurov s'est adressé directement au président pour lui raconter le drame familial et le sacrifice de son frère cadet.

« Mon frère est prêt à me donner son rein » : l'appel de Rustam Gapurov

Lors de cet échange sincère entre le citoyen et le président, les aspects critiques de la situation ont été exposés :

Maladie chronique et hémodialyse : Rustam Gapurov a expliqué qu'il suit des séances d'hémodialyse tous les deux jours en raison d'une insuffisance rénale chronique et que la seule façon de sauver sa vie est une transplantation urgente ;

7 ans de peine purgés sur 10 : Le frère du demandeur a été condamné en Fédération de Russie, a purgé 7 ans de prison, a été extradé vers le Kirghizistan cette année et il lui reste 3 ans à purger ;

Impossible d'être donneur depuis la prison : Le frère était tout à fait disposé à donner son rein pour sauver la vie de son aîné, mais son statut de détenu empêchait la réalisation de cette intervention chirurgicale complexe.

Du président : une solution rapide et une transplantation gratuite

Après avoir écouté la demande, Sadir Japarov a immédiatement trouvé une solution positive et a déclaré que les frais de transplantation seraient également couverts :

« Nous le libérerons dans un mois » : « Si ton frère a purgé 7 ans, cela signifie qu'il a déjà effectué la majeure partie de sa peine. Écrivez une demande de grâce immédiate, nous le libérerons d'ici un mois. Je prendrai cette affaire sous mon contrôle personnel », a souligné le chef de l'État ;

Opération gratuite aux frais de l'État : Le président a souligné que l'opération ne demanderait pas de gros moyens financiers : la chirurgie de transplantation rénale sera effectuée gratuitement à Bichkek et les frais, d'environ 7 000 à 8 000 dollars, seront entièrement couverts par le budget de l'État ;

Importance de l'hémodialyse et du don : Japarov au Kirghizistan a rappelé que le nombre de patients sous hémodialyse a atteint 4 500 et que l'État alloue 15 000 dollars par an et par patient, ajoutant que les cas où les proches deviennent donneurs sauvent non seulement des vies, mais allègent également considérablement le système de santé publique.

Grâce à cette décision humanitaire du président, il est devenu possible de sauver la vie d'un citoyen en état critique et d'offrir un nouveau départ à la famille grâce au retour du membre libéré.