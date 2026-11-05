Le roi de l'UFC à Tachkent : Islam Makhachev et Fedor Emelianenko sont arrivés en Ouzbékistan

·3·Sport
Le roi de l'UFC à Tachkent : Islam Makhachev et Fedor Emelianenko sont arrivés en Ouzbékistan

Le champion en titre de l'UFC dans la catégorie poids légers et star mondiale du MMA, Islam Makhachev, a visité la capitale de l'Ouzbékistan. Le célèbre athlète participe à Tachkent, du 6 au 8 novembre, à l'occasion du jubilé — 50e Championnat du monde en tant qu'invité d'honneur et ambassadeur officiel international du sambo.

Cette compétition prestigieuse, organisée dans notre capitale, a rassemblé les plus grandes légendes du monde des arts martiaux.

Rencontre avec Fedor Emelianenko et visite de stars

Dans le cadre de cette visite, une rencontre historique qui a enthousiasmé les fans de sport du monde entier a eu lieu :

  • Deux légendes d'époques différentes à Tachkent : Aux côtés d'Islam Makhachev, l'un des plus grands combattants de l'histoire du MMA, le légendaire Fedor Emelianenko, est également arrivé à Tachkent en tant qu'ambassadeur du sambo. Les deux grands athlètes se sont rencontrés et ont échangé chaleureusement dans la capitale ;

  • Appel spécial et invitation : Avant d'arriver dans notre capitale, Islam Makhachev avait envoyé un message vidéo au peuple ouzbek via ses réseaux sociaux officiels, invitant tous les fans de sport à assister en personne à ces combats historiques.

Où et comment se déroule la compétition du jubilé ?

Les épreuves du 50e Championnat du monde de sambo, le plus important de l'histoire, sont organisées à un haut niveau :

  • Lieu de l'événement : Les combats du Championnat du monde se déroulent au Palais de glace moderne (Game Sports Arena) situé dans le complexe « Yangi O‘zbekiston » de la capitale ;

  • Une opportunité unique pour les fans : Pendant trois jours, les fans ont non seulement l'occasion de suivre les combats des meilleurs samboïstes de la planète, mais aussi de voir de près leurs idoles comme Islam Makhachev et Fedor Emelianenko.

Rappelons qu'Islam Makhachev avait déjà visité Tachkent en juin 2026, où il avait tenu des rencontres amicales avec des champions olympiques ouzbeks et des stars locales du sport.

Islam MakhachevFedor EmelianenkoChampionnat du monde de SamboTachkentMMA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »10 septembre 08:02Islam Makhachev met fin aux rumeurs de retraite : objectif, le recordIslam Makhachev met fin aux rumeurs de retraite : objectif, le record4 août 15:20Islam Makhachev a révélé au troisième round il veut battre Ian GarryIslam Makhachev a révélé au troisième round il veut battre Ian Garry3 août 18:32«Islam n'est pas invincible !» : Le puncheur brésilien Carlos Prates défie Makhachev«Islam n'est pas invincible !» : Le puncheur brésilien Carlos Prates défie Makhachev30 septembre 19:57«Ta vie est pleine d'infractions» : Islam Makhachev critique Jon Jones pour ses controverses«Ta vie est pleine d'infractions» : Islam Makhachev critique Jon Jones pour ses controverses16 septembre 15:52Qu’est-ce qui retient Islam Makhachev dans l’octogone ? La réponse est inattendue…Qu’est-ce qui retient Islam Makhachev dans l’octogone ? La réponse est inattendue…3 août 20:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis