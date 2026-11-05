Le roi de l'UFC à Tachkent : Islam Makhachev et Fedor Emelianenko sont arrivés en Ouzbékistan

Le champion en titre de l'UFC dans la catégorie poids légers et star mondiale du MMA, Islam Makhachev, a visité la capitale de l'Ouzbékistan. Le célèbre athlète participe à Tachkent, du 6 au 8 novembre, à l'occasion du jubilé — 50e Championnat du monde en tant qu'invité d'honneur et ambassadeur officiel international du sambo.

Cette compétition prestigieuse, organisée dans notre capitale, a rassemblé les plus grandes légendes du monde des arts martiaux.

Rencontre avec Fedor Emelianenko et visite de stars

Dans le cadre de cette visite, une rencontre historique qui a enthousiasmé les fans de sport du monde entier a eu lieu :

Deux légendes d'époques différentes à Tachkent : Aux côtés d'Islam Makhachev, l'un des plus grands combattants de l'histoire du MMA, le légendaire Fedor Emelianenko, est également arrivé à Tachkent en tant qu'ambassadeur du sambo. Les deux grands athlètes se sont rencontrés et ont échangé chaleureusement dans la capitale ;

Appel spécial et invitation : Avant d'arriver dans notre capitale, Islam Makhachev avait envoyé un message vidéo au peuple ouzbek via ses réseaux sociaux officiels, invitant tous les fans de sport à assister en personne à ces combats historiques.

Où et comment se déroule la compétition du jubilé ?

Les épreuves du 50e Championnat du monde de sambo, le plus important de l'histoire, sont organisées à un haut niveau :

Lieu de l'événement : Les combats du Championnat du monde se déroulent au Palais de glace moderne (Game Sports Arena) situé dans le complexe « Yangi O‘zbekiston » de la capitale ;

Une opportunité unique pour les fans : Pendant trois jours, les fans ont non seulement l'occasion de suivre les combats des meilleurs samboïstes de la planète, mais aussi de voir de près leurs idoles comme Islam Makhachev et Fedor Emelianenko.

Rappelons qu'Islam Makhachev avait déjà visité Tachkent en juin 2026, où il avait tenu des rencontres amicales avec des champions olympiques ouzbeks et des stars locales du sport.