L'avis de l'entraîneur : Qu'a dit Jorge Jesus sur le départ de Ronaldo de l'équipe nationale ?

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L'avis de l'entraîneur : Qu'a dit Jorge Jesus sur le départ de Ronaldo de l'équipe nationale ?

L'entraîneur de l'équipe nationale portugaise, Jorge Jesus, a réagi concernant la légende du football mondial Cristiano Ronaldo et sa décision de mettre fin à sa carrière internationale. Dans une interview accordée au prestigieux journal Record, le technicien expérimenté a souligné la place inestimable du capitaine de 41 ans, non seulement dans l'équipe nationale, mais dans l'histoire du sport mondial.

Jesus a souligné que, bien que le départ de Cristiano marque la fin d'une ère, son nom et son héritage resteront à jamais gravés dans les fondations du sport portugais.

« Cristiano est une partie indissociable de notre peuple et de notre histoire » : L'hommage de l'entraîneur

Jorge Jesus a décrit la contribution du capitaine au développement de l'équipe nationale comme suit :

  • Symbole de la nation et phénomène mondial : « Cristiano est une personnalité d'envergure mondiale, un véritable symbole du Portugal et de l'équipe nationale. Il a apporté une contribution immense et inestimable à l'équipe pendant toutes ces années » ;

  • Un modèle pour la jeune génération : « Pour la jeunesse portugaise, il est une véritable icône, un modèle idéal dans la vie. Une grande partie de ses fans appartient précisément à la jeune génération » ;

  • Héritage éternel : « Cristiano restera toujours une partie intégrante de notre équipe, de notre peuple et de notre grande histoire ».

Un parcours triomphal de 23 ans débuté en 2003

Cristiano Ronaldo en faisant ses adieux à l'équipe nationale, laisse derrière lui des résultats inégalés :

  • La décision historique du 5 novembre : L'attaquant légendaire a mis fin à sa carrière internationale le 5 novembre 2026, déclarant qu'il était temps de passer le relais à la jeune génération ;

  • 23 ans de règne : Il est apparu pour la première fois sous le maillot du Portugal en 2003 et a défendu l'honneur du pays pendant 23 ans ;

  • Trois trophées majeurs : Sous son capitanat, Ronaldo a offert au Portugal son premier titre continental, l'Euro 2016, ainsi que deux trophées de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Cristiano RonaldoJorge JesusÉquipe du Portugal de footballEuro 2016Football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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