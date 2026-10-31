Javohir Sindorov met à genoux l'élite mondiale et remporte un « jackpot » de 168 000 dollars

L'Ouzbek grand maître international de 20 ans Javohir Sindorov a remporté une victoire absolue lors de l'un des tournois les plus prestigieux et lucratifs au monde, qui s'est achevé à Saint-Louis, aux États-Unis : Clutch Chess Champions Showdown 2026 .

Dans ce tournoi réunissant l'élite mondiale des échecs, le prodige ouzbek a surpassé tous ses rivaux, remportant un total de 168 000 dollars en incluant les bonus et le jackpot du champion.

L'élite mondiale distancée : classement final et prix

Lors de la compétition organisée du 27 au 29 octobre selon les règles des échecs rapides (rapid), chaque participant a disputé 18 parties acharnées. Voici le classement final :

1ère place : Javohir Sindorov (Ouzbékistan) — prix principal et un montant record de 168 000 dollars ;

2ème place : Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde) — pour son jeu solide 109 000 dollars ;

3ème place : Fabiano Caruana (États-Unis) — pour la star numéro un américaine 81 000 dollars ;

4ème place : Hikaru Nakamura (États-Unis) — pour le maître du rapide et du blitz 67 000 dollars.

Un format unique et le « jackpot » décroché par Sindorov

Le système de récompense et de notation du tournoi a été extrêmement dramatique et intense :

Points progressifs : Selon le format, une victoire le premier jour valait 1 point, le deuxième jour 2 points, et une victoire lors de la journée finale décisive valait 3 points ;

Jackpot du champion : Selon les règles, les prix alloués pour chaque partie nulle étaient cumulés dans une cagnotte spéciale. Conformément au règlement, ce « jackpot du champion » a été intégralement versé au vainqueur du tournoi, Javohir Sindorov.

Un combat historique à venir : duel pour la couronne mondiale contre Gukesh à Genève

Cette victoire sensationnelle à Saint-Louis a servi d'excellente préparation psychologique et tactique pour l'événement majeur de l'année pour Javohir :

Combat pour la couronne mondiale : Du 25 novembre au 15 décembre, à Genève (Suisse), Sindorov affrontera le champion du monde en titre, l'Indien Dommaraju Gukesh dans un match historique de 14 parties pour le titre de champion du monde d'échecs classiques ;

La finale la plus jeune de l'histoire : Au moment du début du match, les deux prétendants auront 20 ans. C'est un facteur clé pour inscrire ce duel dans le « Livre Guinness des records » comme le match pour le titre mondial le plus jeune de l'histoire des échecs.

Ce triomphe aux États-Unis de l'élève de l'école d'échecs ouzbèke démontre clairement son excellente forme sportive et sa préparation mentale avant le futur match pour le titre mondial.