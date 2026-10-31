Javohir Sindorov met à genoux l'élite mondiale et remporte un « jackpot » de 168 000 dollars

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Javohir Sindorov met à genoux l'élite mondiale et remporte un « jackpot » de 168 000 dollars

L'Ouzbek grand maître international de 20 ans Javohir Sindorov a remporté une victoire absolue lors de l'un des tournois les plus prestigieux et lucratifs au monde, qui s'est achevé à Saint-Louis, aux États-Unis : Clutch Chess Champions Showdown 2026 .

Dans ce tournoi réunissant l'élite mondiale des échecs, le prodige ouzbek a surpassé tous ses rivaux, remportant un total de 168 000 dollars en incluant les bonus et le jackpot du champion.

L'élite mondiale distancée : classement final et prix

Lors de la compétition organisée du 27 au 29 octobre selon les règles des échecs rapides (rapid), chaque participant a disputé 18 parties acharnées. Voici le classement final :

  • 1ère place : Javohir Sindorov (Ouzbékistan) — prix principal et un montant record de 168 000 dollars;

  • 2ème place : Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde) — pour son jeu solide 109 000 dollars;

  • 3ème place : Fabiano Caruana (États-Unis) — pour la star numéro un américaine 81 000 dollars;

  • 4ème place : Hikaru Nakamura (États-Unis) — pour le maître du rapide et du blitz 67 000 dollars.

Un format unique et le « jackpot » décroché par Sindorov

Le système de récompense et de notation du tournoi a été extrêmement dramatique et intense :

  • Points progressifs : Selon le format, une victoire le premier jour valait 1 point, le deuxième jour 2 points, et une victoire lors de la journée finale décisive valait 3 points ;

  • Jackpot du champion : Selon les règles, les prix alloués pour chaque partie nulle étaient cumulés dans une cagnotte spéciale. Conformément au règlement, ce « jackpot du champion » a été intégralement versé au vainqueur du tournoi, Javohir Sindorov.

Un combat historique à venir : duel pour la couronne mondiale contre Gukesh à Genève

Cette victoire sensationnelle à Saint-Louis a servi d'excellente préparation psychologique et tactique pour l'événement majeur de l'année pour Javohir :

  • Combat pour la couronne mondiale : Du 25 novembre au 15 décembre, à Genève (Suisse), Sindorov affrontera le champion du monde en titre, l'Indien Dommaraju Gukeshdans un match historique de 14 parties pour le titre de champion du monde d'échecs classiques ;

  • La finale la plus jeune de l'histoire : Au moment du début du match, les deux prétendants auront 20 ans. C'est un facteur clé pour inscrire ce duel dans le « Livre Guinness des records » comme le match pour le titre mondial le plus jeune de l'histoire des échecs.

Ce triomphe aux États-Unis de l'élève de l'école d'échecs ouzbèke démontre clairement son excellente forme sportive et sa préparation mentale avant le futur match pour le titre mondial.

Javohir SindorovClutch Chess Champions ShowdownChampionnat du monde d'échecsDommaraju GukeshÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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