La population ouzbèke consacre une part importante de ses dépenses de consommation, soit en moyenne 44,8 % (environ 45 % une fois arrondi) uniquement à l'achat de produits alimentaires de base. Une carte de classement mondial basée sur les recherches du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA Economic Research Service) confirme ce chiffre.

Selon l'infographie présentée, l'Ouzbékistan figure parmi les 10 pays au monde qui consacrent la plus grande part de leur budget familial à l'alimentation, se classant au 7e rang. Il est à noter que les statistiques nationales révèlent un chiffre encore plus préoccupant : selon les enquêtes sur les ménages de l'Agence des statistiques de la République d'Ouzbékistan, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 56,5 % des dépenses.

Que dit la loi d'Engel et pourquoi est-ce un indicateur important ?

En économie, il existe la célèbre loi d'Engel qui est considérée comme le critère principal pour évaluer le niveau réel de prospérité d'une population :

Corrélation entre revenu et alimentation : Plus le revenu réel d'une famille ou d'une société est faible, plus la part du budget quotidien consacrée à la nourriture est élevée ;

Frein au développement : À mesure que le revenu augmente, la part consacrée à l'alimentation diminue considérablement, et les fonds restants sont orientés vers l'éducation des enfants, des soins de santé de qualité, les voyages, le confort personnel et l'épargne pour l'avenir ;

Risque d'inflation : Des dépenses alimentaires élevées signifient que la population est extrêmement sensible et vulnérable aux variations des prix du marché et à l'inflation alimentaire.

Situation mondiale : un contraste frappant avec les pays développés

Ces calculs ne concernent que les produits achetés pour la consommation à domicile, excluant les dépenses dans les restaurants, cafés, ainsi que les boissons alcoolisées et le tabac :

TOP 10 des pays dépensant le plus pour l'alimentation (selon l'infographie) : Nigeria — 56 % Myanmar — 55 % Laos — 54 % Kenya — 49 % Turkménistan — 46 % Tanzanie — 46 % Ouzbékistan — 45 % (exactement 44,8 %) Cameroun — 43 % Côte d'Ivoire — 43 % Kazakhstan — 42 % (exactement 41,7 %)

Indicateurs des pays voisins et développés : CEI et pays proches : Ukraine — 42 % (41,6 %), Biélorussie — 30,6 % , Russie — 26 % (25,7 %), Turquie — 22 % ; Principales économies : La population américaine ne consacre que 6 % de ses dépenses à l'alimentation. Au Royaume-Uni et en Irlande, ce chiffre est de 8 % , en Allemagne et en Norvège de 12 % , tandis qu'en France et au Japon, il est respectivement de 13 % et 16 %.



Les experts soulignent que le principal levier pour améliorer le bien-être en Ouzbékistan est d'assurer la croissance des revenus réels de la population et de renforcer la concurrence intérieure pour garantir la stabilité des prix sur le marché alimentaire.