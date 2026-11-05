6 % aux États-Unis, et chez nous : quelle part du revenu les Ouzbeks consacrent-ils à l'alimentation ?

·12·Monde
6 % aux États-Unis, et chez nous : quelle part du revenu les Ouzbeks consacrent-ils à l'alimentation ?

La population ouzbèke consacre une part importante de ses dépenses de consommation, soit en moyenne 44,8 % (environ 45 % une fois arrondi) uniquement à l'achat de produits alimentaires de base. Une carte de classement mondial basée sur les recherches du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA Economic Research Service) confirme ce chiffre.

Selon l'infographie présentée, l'Ouzbékistan figure parmi les 10 pays au monde qui consacrent la plus grande part de leur budget familial à l'alimentation, se classant au 7e rang. Il est à noter que les statistiques nationales révèlent un chiffre encore plus préoccupant : selon les enquêtes sur les ménages de l'Agence des statistiques de la République d'Ouzbékistan, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 56,5 % des dépenses.

Que dit la loi d'Engel et pourquoi est-ce un indicateur important ?

En économie, il existe la célèbre loi d'Engel qui est considérée comme le critère principal pour évaluer le niveau réel de prospérité d'une population :

  • Corrélation entre revenu et alimentation : Plus le revenu réel d'une famille ou d'une société est faible, plus la part du budget quotidien consacrée à la nourriture est élevée ;

  • Frein au développement : À mesure que le revenu augmente, la part consacrée à l'alimentation diminue considérablement, et les fonds restants sont orientés vers l'éducation des enfants, des soins de santé de qualité, les voyages, le confort personnel et l'épargne pour l'avenir ;

  • Risque d'inflation : Des dépenses alimentaires élevées signifient que la population est extrêmement sensible et vulnérable aux variations des prix du marché et à l'inflation alimentaire.

Situation mondiale : un contraste frappant avec les pays développés

Ces calculs ne concernent que les produits achetés pour la consommation à domicile, excluant les dépenses dans les restaurants, cafés, ainsi que les boissons alcoolisées et le tabac :

  • TOP 10 des pays dépensant le plus pour l'alimentation (selon l'infographie) :

    1. Nigeria — 56 %

    2. Myanmar — 55 %

    3. Laos — 54 %

    4. Kenya — 49 %

    5. Turkménistan — 46 %

    6. Tanzanie — 46 %

    7. Ouzbékistan — 45 % (exactement 44,8 %)

    8. Cameroun — 43 %

    9. Côte d'Ivoire — 43 %

    10. Kazakhstan — 42 % (exactement 41,7 %)

  • Indicateurs des pays voisins et développés :

    • CEI et pays proches : Ukraine — 42 % (41,6 %), Biélorussie — 30,6 %, Russie — 26 % (25,7 %), Turquie — 22 %;

    • Principales économies : La population américaine ne consacre que 6 % de ses dépenses à l'alimentation. Au Royaume-Uni et en Irlande, ce chiffre est de 8 %, en Allemagne et en Norvège de 12 %, tandis qu'en France et au Japon, il est respectivement de 13 % et 16 %.

6 % aux États-Unis, et chez nous : quelle part du revenu les Ouzbeks consacrent-ils à l'alimentation ?

Les experts soulignent que le principal levier pour améliorer le bien-être en Ouzbékistan est d'assurer la croissance des revenus réels de la population et de renforcer la concurrence intérieure pour garantir la stabilité des prix sur le marché alimentaire.

Agence des statistiques d'OuzbékistanUSDALoi d'EngelInflation alimentaireÉconomie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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