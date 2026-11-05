6 % aux États-Unis, et chez nous : quelle part du revenu les Ouzbeks consacrent-ils à l'alimentation ?
La population ouzbèke consacre une part importante de ses dépenses de consommation, soit en moyenne 44,8 % (environ 45 % une fois arrondi) uniquement à l'achat de produits alimentaires de base. Une carte de classement mondial basée sur les recherches du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA Economic Research Service) confirme ce chiffre.
Selon l'infographie présentée, l'Ouzbékistan figure parmi les 10 pays au monde qui consacrent la plus grande part de leur budget familial à l'alimentation, se classant au 7e rang. Il est à noter que les statistiques nationales révèlent un chiffre encore plus préoccupant : selon les enquêtes sur les ménages de l'Agence des statistiques de la République d'Ouzbékistan, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 56,5 % des dépenses.
Que dit la loi d'Engel et pourquoi est-ce un indicateur important ?
En économie, il existe la célèbre loi d'Engel qui est considérée comme le critère principal pour évaluer le niveau réel de prospérité d'une population :
Corrélation entre revenu et alimentation : Plus le revenu réel d'une famille ou d'une société est faible, plus la part du budget quotidien consacrée à la nourriture est élevée ;
Frein au développement : À mesure que le revenu augmente, la part consacrée à l'alimentation diminue considérablement, et les fonds restants sont orientés vers l'éducation des enfants, des soins de santé de qualité, les voyages, le confort personnel et l'épargne pour l'avenir ;
Risque d'inflation : Des dépenses alimentaires élevées signifient que la population est extrêmement sensible et vulnérable aux variations des prix du marché et à l'inflation alimentaire.
Situation mondiale : un contraste frappant avec les pays développés
Ces calculs ne concernent que les produits achetés pour la consommation à domicile, excluant les dépenses dans les restaurants, cafés, ainsi que les boissons alcoolisées et le tabac :
TOP 10 des pays dépensant le plus pour l'alimentation (selon l'infographie) :
Nigeria — 56 %
Myanmar — 55 %
Laos — 54 %
Kenya — 49 %
Turkménistan — 46 %
Tanzanie — 46 %
Ouzbékistan — 45 % (exactement 44,8 %)
Cameroun — 43 %
Côte d'Ivoire — 43 %
Kazakhstan — 42 % (exactement 41,7 %)
Indicateurs des pays voisins et développés :
CEI et pays proches : Ukraine — 42 % (41,6 %), Biélorussie — 30,6 %, Russie — 26 % (25,7 %), Turquie — 22 %;
Principales économies : La population américaine ne consacre que 6 % de ses dépenses à l'alimentation. Au Royaume-Uni et en Irlande, ce chiffre est de 8 %, en Allemagne et en Norvège de 12 %, tandis qu'en France et au Japon, il est respectivement de 13 % et 16 %.
Les experts soulignent que le principal levier pour améliorer le bien-être en Ouzbékistan est d'assurer la croissance des revenus réels de la population et de renforcer la concurrence intérieure pour garantir la stabilité des prix sur le marché alimentaire.
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