Risques liés à l'intelligence artificielle et sécurité régionale : Le Président est arrivé à Astana

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Risques liés à l'intelligence artificielle et sécurité régionale : Le Président est arrivé à Astana

Le Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev est arrivé le 5 novembre 2026 à Astana, capitale du Kazakhstan, pour une visite de travail. Cette visite du chef de l'État fait suite à l'invitation conjointe du Président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, et du Roi de Jordanie, Abdallah II.

À l'aéroport international d'Astana, le dirigeant ouzbek a été accueilli avec les honneurs par le Premier ministre du Kazakhstan, Oljas Bektenov, et d'autres représentants officiels.

Ordre du jour principal : le « Processus d'Aqaba » et le sommet des dirigeants régionaux

L'événement principal de la visite est prévu pour le 6 novembre 2026 :

  • Format international : Shavkat Mirziyoyev participera au dialogue dans le cadre du prestigieux « Processus d'Aqaba » visant à assurer la sécurité internationale avec les dirigeants des pays d'Asie centrale ;

  • Coopération de haut niveau : Le sommet examinera la coordination des efforts de sécurité des pays d'Asie centrale et les mécanismes de lutte conjointe contre les nouvelles menaces mondiales avec les partenaires internationaux.

Au centre des discussions : les risques liés à l'intelligence artificielle

Le sujet le plus important et le plus urgent du sommet sera consacré à la lutte contre les risques numériques de nouvelle génération :

  • Sécurité de l'intelligence artificielle : Problèmes d'information et de cybersécurité découlant du développement rapide des hautes technologies et des systèmes d'IA ;

  • Menace du terrorisme et de l'extrémisme : Mesures pour créer une barrière collective contre le risque d'utilisation de l'intelligence artificielle et des technologies avancées à des fins extrémistes, radicales et destructrices ;

  • Stabilité régionale : Protection de l'espace informationnel commun des pays d'Asie centrale et adaptation de l'architecture de sécurité régionale aux menaces modernes.

Cette réunion à Astana devrait constituer une étape stratégique importante pour renforcer la paix et la stabilité technologique en Asie centrale face aux menaces numériques modernes.

Shavkat MirziyoyevProcessus d'AqabaSommet d'AstanaAsie centraleCybersécurité
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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