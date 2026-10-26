Une mère argentine nomme son bébé en l'honneur d'une star de BTS

·11·Monde
Une mère argentine nomme son bébé en l'honneur d'une star de BTS

En Argentine, une fan du groupe BTS a prénommé son nouveau-né « Yoongi Carlos » en hommage à la star de K-pop Min Yoongi. Min Yoongi, également connu sous le nom de scène Suga, est rappeur et producteur au sein du groupe BTS.

Après que le bébé et sa famille ont participé à une foire dédiée au groupe BTS à Buenos Aires, son prénom inhabituel a attiré l'attention des internautes et des médias.

Le document officiel portant le nom de l'enfant a également suscité des discussions sur les réseaux sociaux. Les fans de BTS perçoivent cet acte comme une expression unique d'affection et de loyauté envers les artistes du groupe.

Cet événement démontre une fois de plus à quel point les stars de la K-pop peuvent influencer la vie de leurs fans, allant jusqu'à devenir une source d'inspiration pour le choix des prénoms de leurs enfants.

BTSMin YoongiSugaK-popArgentine
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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