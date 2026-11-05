«Cela me remplit d'horreur, mais...» : Pourquoi Charles III n'a-t-il pas présenté d'excuses au nom du Royaume-Uni ?

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«Cela me remplit d'horreur, mais...» : Pourquoi Charles III n'a-t-il pas présenté d'excuses au nom du Royaume-Uni ?

Le monarque britannique, le roi Charles III, a refusé de présenter des excuses officielles pour le rôle de l'Empire britannique dans la traite transatlantique des esclaves. S'exprimant lors du sommet du Commonwealth à Antigua-et-Barbuda, le monarque a choisi de ne pas formuler d'excuses officielles, malgré la pression importante des nations des Caraïbes et de la communauté internationale.

Cependant, le roi a ouvertement reconnu que ces pages sombres de l'histoire lui causaient une profonde tristesse, appelant à se concentrer sur la coopération future plutôt que de s'attarder sur les erreurs du passé.

« Un héritage laissé par des ancêtres que nous n'avons pas connus » : Le discours controversé du Roi

Depuis la tribune du sommet, Charles III a exprimé les points de vue suivants sur ce sujet douloureux vieux de plusieurs siècles :

  • Angoisse profonde : « Cette page honteuse de l'histoire me remplit d'horreur et mon cœur est empli de la plus profonde tristesse. Mais l'histoire nous enseigne aussi que le mal ne doit pas avoir le dernier mot, et que la résilience et le courage peuvent surmonter ensemble les injustices les plus terribles », a-t-il déclaré.

  • L'impossibilité de choisir le passé : « Nous ne pouvons pas choisir le passé. C'est un héritage laissé par des ancêtres que nous n'avons pas connus, avec toutes ses complexités. Cet héritage combine à la fois des réalisations et des échecs, le bien et le mal qu'ils ont accomplis ».

  • Le service de la Royal Navy : Le monarque a souligné que la Royal Navy britannique avait joué un rôle clé et décisif en patrouillant les mers à son époque pour mettre fin à la traite transatlantique des esclaves.

Londres et la question des réparations : Des excuses seront-elles présentées ?

Les débats sur la compensation des conséquences de cette injustice historique sont perçus différemment au sein des cercles politiques britanniques :

  • La position du Premier ministre : Auparavant, le Premier ministre britannique n'avait pas totalement exclu la possibilité d'excuses officielles au nom de l'État.

  • Refus des réparations : Néanmoins, le bureau du chef du gouvernement a publié une déclaration officielle soulignant fermement que le Royaume-Uni n'a pas l'intention de payer des réparations financières aux pays des Caraïbes pour la période de l'esclavage, ni même de discuter de cette question.

L'héritage de la traite des esclaves et l'attitude à son égard restent l'une des questions diplomatiques les plus controversées entre les pays du Commonwealth.

Charles IIICommonwealthTraite des esclavesRéparationsRoyaume-Uni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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