«Ton héritage vivra éternellement !» : Golovkin réagit à la décision de Ronaldo

L'ancien champion du monde des poids moyens et légende vivante de la boxe, Gennady Golovkin, a réagi à l'annonce de la fin de carrière internationale de Cristiano Ronaldo. La décision de la star du football de 41 ans de faire ses adieux à l'équipe nationale fait grand bruit dans le monde du sport.

Dans la vidéo d'adieu émouvante publiée sur les réseaux sociaux, Ronaldo avait écrit : « Le Portugal sera toujours dans mon cœur ». Sous cette publication, le célèbre boxeur kazakh a exprimé ses pensées sincères.

« Une vraie légende » : l'hommage de Golovkin à Cristiano

Gennady Golovkin a souligné la contribution incomparable du capitaine portugais au sport mondial :

Source d'inspiration : « Une vraie légende. Continue d'inspirer les gens à travers le monde ! » a écrit Golovkin ;

Héritage impérissable : « Ton héritage vivra éternellement ! » a déclaré le célèbre boxeur, saluant la carrière de la star du football.

Un règne grandiose de 23 ans en chiffres

Les statistiques de Cristiano Ronaldo sous le maillot national resteront parmi les sommets de l'histoire du sport :