La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde

Deux bébés nés le 1er janvier à Ithaca, dans l'État de New York, aux États-Unis, ont attiré l'attention en raison de leur poids à la naissance. Nés au centre médical Cayuga à quelques heures d'intervalle, les nourrissons se distinguaient par une différence de poids frappante.

L'un d'eux pesait 5,9 kilogrammes, un poids rare chez les nouveau-nés. Le second bébé, quant à lui, est né avec seulement 1,8 kilogramme.

Habituellement, le poids des nouveau-nés se situe autour de 3 à 3,5 kilogrammes. L'écart entre ces deux nourrissons a atteint près de 4,1 kilogrammes.

En médecine, un bébé né avec 5,9 kilogrammes peut être classé comme macrosome, c'est-à-dire une naissance nettement plus importante que la normale. Un poids de 1,8 kilogramme indique une naissance avec un faible poids. De telles différences peuvent être liées à des facteurs tels que la durée de la grossesse, la santé de la mère et des caractéristiques génétiques.

Ainsi, deux bébés nés le même jour dans le même centre médical présentaient une différence de poids radicale. L'un est arrivé au monde beaucoup plus gros que la moyenne, et l'autre beaucoup plus petit.