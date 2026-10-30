Diyora Keldiyorova commente sa défaite après une pause de 2 ans

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Diyora Keldiyorova commente sa défaite après une pause de 2 ans

Championne des Jeux olympiques d'été de Paris 2024, star du judo ouzbek Diyora Keldiyorova est revenue sur la scène internationale après une longue absence. Après sa participation au tournoi du Grand Chelem, l'une des compétitions les plus prestigieuses au monde, la championne s'est adressée à ses fans concernant son retour sur le tatami et sa défaite inattendue.

De retour dans une compétition officielle sous l'égide de la Fédération internationale de judo (IJF) après une longue pause de deux ans et trois mois, notre athlète a souligné que cette épreuve lui apporterait une nouvelle force et des conclusions importantes.

Chronique des combats au « Grand Chelem »

Pendant le tournoi, Diyora Keldiyorova a franchi les étapes suivantes :

  • Un début confiant : Au premier tour, la championne olympique est montée sur le tatami contre son adversaire mexicaine et a remporté la victoire grâce à une grande maîtrise technique ;

  • L'obstacle du deuxième tour : Au tour suivant, elle a affronté l'une des adversaires les plus coriaces, l'Israélienne Gefen Primo. Dans un combat acharné, Keldiyorova s'est inclinée et a dû mettre fin à son parcours dans le tournoi.

« J'apprendrai de mes erreurs » : La réaction sincère de Diyora

À l'issue de la compétition, Diyora Keldiyorova a exprimé ses sentiments via ses réseaux sociaux :

« Je suis très heureuse d'être de retour dans les tournois de l'IJF après deux ans et trois mois de pause ! Malheureusement, cette fois, le résultat n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Mais il reste encore beaucoup de travail et de nouveaux objectifs. Je tirerai les leçons de mes erreurs d'aujourd'hui et je reviendrai certainement plus forte ! »

« J'exprime ma gratitude infinie à ma famille qui m'a toujours soutenue, à la Fédération ouzbèke de judo et à tous mes chers compatriotes ! »

Première femme de l'histoire de l'Ouzbékistan à avoir remporté une médaille d'or olympique en judo sur les tatamis de Paris, le retour de Diyora Keldiyorova au plus haut niveau est perçu par la communauté sportive comme un immense acte de courage et une étape importante vers de nouvelles victoires.

Diyora KeldiyorovaParis 2024Grand ChelemFédération Ouzbèke de JudoJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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