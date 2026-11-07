La « bulle » de l'intelligence artificielle a-t-elle éclaté ? Nvidia, AMD et Samsung perdent des centaines de milliards

Le 5 novembre, le marché boursier américain a connu l'une des ventes les plus brutales de ces derniers mois. Le Nasdaq a chuté de 5,52 %, entrant en zone de correction, tandis que le Dow Jones a perdu 1 833 points en une seule journée. Les actions des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle et les microprocesseurs ont été particulièrement touchées. Mais une question principale inquiète le marché : les investissements massifs dans l'IA généreront-ils les rendements attendus ?

La chute brutale des échanges à la Bourse de New York a également affecté les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs ont commencé à vendre massivement les actions des géants de la technologie, et les titres des fabricants de puces ont chuté à deux chiffres.

Cette situation est liée à l'incertitude politique après les élections de mi-mandat aux États-Unis, aux nouvelles inquiétudes concernant l'infrastructure de l'intelligence artificielle et aux dépenses colossales des entreprises technologiques.

Selon Reuters et l'Associated Press, les principaux indices boursiers américains ont fortement chuté le 5 novembre. Ce fut l'une des pires journées de trading pour le Nasdaq en 19 mois.

En une journée À Wall Streetcombien d'argent a été perdu ?

Au 5 novembre, à la clôture des échanges, les principaux indices boursiers américains ont enregistré les résultats suivants :

Nasdaq Composite — a chuté de 5,52 % pour atteindre 24 315 points ;

Dow Jones Industrial Average — a perdu 1 833,06 points, soit 3,44 %, pour clôturer à 51 523,06 points ;

S&P 500 — a chuté de 4,36 % pour atteindre 7 353,73 points ;

Russell 2000 — a baissé de 4,45 %.

La situation de l'indice Nasdaq a particulièrement attiré l'attention des investisseurs. Il a chuté de plus de 10 % par rapport à son niveau record atteint en octobre. Cela signifie qu'une situation appelée « correction » s'est produite sur le marché boursier.

La valeur marchande des grandes entreprises a également considérablement diminué. La capitalisation des entreprises composant le S&P 500 a diminué d'environ 3 000 milliards de dollars. Les pertes de l'indice Nasdaq-100 ont été estimées à environ 2 300 milliards de dollars.

Les « Sept Magnifiques », qui regroupent les plus grandes entreprises technologiques du marché, ont également été durement touchées. Leur valeur marchande totale a diminué de plus de 1 000 milliards de dollars.

Nvidia a perdu 374 milliards de dollars

Les principales cibles de ces ventes ont été les entreprises produisant des microprocesseurs et des infrastructures de centres de données nécessaires aux technologies d'intelligence artificielle.

L'une des plus grosses pertes a été enregistrée par Nvidia. Les actions de l'entreprise, considérée comme l'un des principaux bénéficiaires de la révolution de l'IA, ont chuté de 9,26 % en une journée. En conséquence, sa valeur marchande a diminué d'environ 374 milliards de dollars.

D'autres fabricants de puces n'ont pas pu échapper à la forte baisse :

Micron actions — 17,46 % ;

AMD actions — 17,26 % ;

Broadcom actions — 10,43 % ;

SanDisk actions — 22,26 %.

Le Philadelphia Semiconductor Index (SOX), qui suit l'industrie des semi-conducteurs, a également chuté de plus de 12 %.

Ces chiffres montrent que les investisseurs se sont précipités pour retirer leurs fonds non seulement d'une ou deux entreprises, mais de tout le secteur lié à l'infrastructure de l'IA.

Qu'est-ce qui a effrayé les investisseurs : la bulle de l'IA est-elle en train d'éclater ?

L'une des raisons importantes des changements brusques sur le marché a été les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, tenues le 3 novembre.

La prise de contrôle des deux chambres du Congrès par le Parti démocrate a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à un éventuel renforcement des mesures réglementaires dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les restrictions potentielles sur la construction de centres de données ont particulièrement préoccupé les acteurs du marché.

La raison en est que ces centres fournissent l'énorme puissance de calcul nécessaire au fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle. Ils nécessitent beaucoup d'électricité, de systèmes de refroidissement, de serveurs et de microprocesseurs.

Si la construction de nouveaux centres de données ralentit ou si l'obtention d'autorisations devient difficile, cela pourrait affecter toute la chaîne technologique. Des entreprises allant des fabricants de puces comme Nvidia aux fournisseurs d'électricité et d'équipements de serveurs pourraient en souffrir.

De plus, les attentes des investisseurs concernant le secteur de l'IA ont commencé à être réévaluées.

Ces dernières années, les entreprises technologiques ont annoncé des plans pour dépenser des centaines de milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA. Cependant, la rapidité et l'ampleur avec lesquelles ces investissements généreront des revenus restent l'une des principales questions sur le marché.

Certains experts soulignent que la valeur des actions pourrait avoir largement devancé les résultats financiers réels des entreprises. Par conséquent, la baisse des actions des entreprises liées à l'IA peut être considérée comme une révision des attentes trop élevées dans le secteur technologique.

La panique s'est également propagée aux marchés asiatiques

Les ventes massives aux États-Unis ont également exercé une pression sur les actions des entreprises technologiques en Asie.

Des pertes ont été observées, en particulier sur les marchés dépendants de la production de puces et de l'exportation de produits de haute technologie.

Lors des échanges du 6 novembre, l'indice Kospi de Corée du Sud a chuté de près de 6 %, et l'indice TAIEX de Taïwan de 4,6 %. L'indice Nikkei 225 du Japon a également perdu environ 6 %.

En Corée du Sud la baisse des actions de Samsung Electronics et de SK Hynix a exercé une pression sur le marché. À Taïwan, les inquiétudes concernant TSMC, l'un des plus grands fabricants de microprocesseurs sous contrat au monde, se sont intensifiées.

Cette situation a démontré une fois de plus que les changements sur le marché de l'intelligence artificielle affectent non seulement les géants technologiques américains, mais toute la chaîne de production de puces à travers le monde.

Les investisseurs cherchent la sécurité, mais la situation du marché n'est pas encore stable

Pendant les périodes de ventes massives sur le marché boursier, les investisseurs quittent généralement les actions pour se concentrer sur des actifs considérés comme relativement sûrs.

Cette fois-ci, une demande accrue pour les obligations d'État américaines a été observée. Parallèlement, des changements ont eu lieu sur les marchés des matières premières. Le 5 novembre, le prix du pétrole Brent a augmenté d'environ 4,6 % et celui du pétrole WTI de 3,35 %.

Les fluctuations brusques du marché se sont également reflétées dans l'indice de risque VIX. Certaines données commerciales ont enregistré une hausse de près de 70 % de l'indice en une journée. Cela montre à quel point l'inquiétude et l'incertitude parmi les investisseurs se sont intensifiées.

Cependant, une reprise partielle a été observée sur le marché américain le 6 novembre : le Nasdaq a augmenté de 1,1 % et le S&P 500 de 0,3 %. Le Dow Jones a continué de baisser de 0,5 %. Ainsi, malgré une reprise d'une journée, les résultats hebdomadaires sont restés négatifs pour les principaux indices.

S'agit-il d'une simple correction ou du début d'une crise plus importante ?

Pour l'instant, il n'y a pas assez de raisons de considérer cette baisse du marché boursier américain comme le début d'une nouvelle crise financière. Cependant, l'événement a été un sérieux avertissement pour les investisseurs.

Les investissements massifs dans l'intelligence artificielle, la construction de centres de données, la demande d'électricité et les futurs revenus des entreprises technologiques pourraient désormais être évalués avec plus de rigueur.

Plus important encore, les événements sur le marché ont montré une vérité : même les entreprises technologiques les plus grandes et les plus influentes du monde peuvent rester vulnérables face aux décisions politiques, aux attentes économiques et à l'humeur des investisseurs.

L'intelligence artificielle restera probablement l'une des technologies les plus importantes de l'avenir. Mais cela ne signifie pas que les actions de chaque entreprise dans ce domaine augmenteront toujours. Désormais, pour les investisseurs, le critère principal n'est pas seulement la perspective de la technologie, mais quand et comment les milliards dépensés se transformeront en revenus réels.