Le célèbre sapin de Noël de New York entame un voyage de 322 kilomètres

Le célèbre sapin de Noël, installé chaque année au Rockefeller Center aux États-Unis, a entamé son long voyage. Le 5 novembre, cet arbre géant de 75 ans, haut de 23 mètres et pesant près de 11 tonnes, a été coupé et chargé sur un camion spécial.

Le sapin est en route pour le Rockefeller Center à New York. Son arrivée est prévue pour le 7 novembre. Le transport de l'arbre nécessite un véhicule spécial et une préparation minutieuse, car sa taille et son poids imposent des mesures de sécurité particulières tout au long du trajet.

Une fois installé au Rockefeller Center, le sapin sera décoré pour les fêtes. Plus de 50 000 lumières colorées seront fixées sur ses branches et l'emblématique étoile Swarovski sera placée à son sommet.

La cérémonie traditionnelle aura lieu le 2 décembre et les lumières du sapin seront allumées pour la première fois. Cet événement est l'une des traditions de Noël les plus attendues à New York. Le sapin géant du Rockefeller Center attire des milliers de résidents et de touristes.