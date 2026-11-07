Panique à Wall Street : Le marché de l'IA et des puces s'effondre sur les bourses mondiales

Le marché boursier américain a enregistré l'un des pires effondrements de ces dernières années. Le secteur des hautes technologies, Nasdaq a chuté soudainement de 5,52% , tandis que le Dow Jones , qui regroupe les géants industriels, a perdu plus de 1800 points (-3,44%).

Qualifiée d'« incendie boursier » par les analystes de Reuters et CNBC, cette panique financière a entraîné la disparition de près de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques heures.

Le « massacre » de l'IA et des fabricants de micropuces

L'épicentre des ventes de panique lors de la séance a été l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX) 12,25% , enregistrant le deuxième pire résultat de l'histoire des observations :

Nvidia : les actions de l'entreprise, leader absolu de la révolution de l'IA, ont chuté de 9,26% , perdant 374 milliards de dollars en une journée ;

Micron, AMD et Marvell : les titres de chacun de ces fabricants de puces ont baissé de 17% ;

SanDisk : a chuté de façon record en une seule séance de 22,26% ;

Les pertes des « Sept Magnifiques » : les 7 plus grands géants informatiques américains ont perdu au total près de 900 milliards de dollars de capitalisation en quelques heures de transactions.

L'indice de la peur de Wall Street (VIX) a bondi au rythme le plus élevé des deux dernières années, soit plus de 65% .

Pourquoi les investisseurs ont-ils commencé à fuir ?

Cette crise est survenue dans le contexte de l'annonce des résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis :

Course au gouvernorat et nouveaux obstacles : La victoire des représentants du Parti démocrate dans des États clés a suscité des inquiétudes chez les investisseurs concernant les restrictions environnementales. Notamment, des restrictions strictes sont attendues sur la construction de centres de données énergivores nécessaires à l'IA ;

Crise des attentes spéculatives : Les financiers, réalisant que l'expansion rapide des technologies d'IA pourrait ralentir, ont commencé à réévaluer les risques en urgence. De nombreux experts qualifient cela d'éclatement de la « bulle IA » artificiellement gonflée.

Les conséquences ont atteint les marchés asiatiques : fuite et nouveaux risques

La panique à New York s'est instantanément propagée à la région Asie-Pacifique :

Japon : suite aux pertes des exportateurs de haute technologie, l'indice Nikkei 225 a chuté de 4,01% ;

Taïwan : les actions de TSMC, le plus grand sous-traitant de puces au monde, ont fortement baissé, entraînant l'indice TWII vers le bas de 2,36% ;

Corée du Sud : en raison de la baisse des cotations de Samsung Electronics et SK Hynix, l'indice Kospi a perdu 1,32% .

Les investisseurs cherchent un refuge sûr :

Le capital ayant quitté le marché boursier a été immédiatement redirigé vers des actifs protégés. En conséquence, les prix des matières premières sur le marché mondial ont augmenté — le prix du pétrole brut a grimpé de 3–4% , tandis que l'or et l'argent affichent leur plus forte progression hebdomadaire depuis la fin de l'été.