Panique à Wall Street : Le marché de l'IA et des puces s'effondre sur les bourses mondiales

·6·Monde
Panique à Wall Street : Le marché de l'IA et des puces s'effondre sur les bourses mondiales

Le marché boursier américain a enregistré l'un des pires effondrements de ces dernières années. Le secteur des hautes technologies, Nasdaq a chuté soudainement de 5,52% , tandis que le Dow Jones , qui regroupe les géants industriels, a perdu plus de 1800 points (-3,44%).

Qualifiée d'« incendie boursier » par les analystes de Reuters et CNBC, cette panique financière a entraîné la disparition de près de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques heures.

Le « massacre » de l'IA et des fabricants de micropuces

L'épicentre des ventes de panique lors de la séance a été l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX) 12,25% , enregistrant le deuxième pire résultat de l'histoire des observations :

  • Nvidia : les actions de l'entreprise, leader absolu de la révolution de l'IA, ont chuté de 9,26% , perdant 374 milliards de dollars en une journée ;

  • Micron, AMD et Marvell : les titres de chacun de ces fabricants de puces ont baissé de 17% ;

  • SanDisk : a chuté de façon record en une seule séance de 22,26% ;

  • Les pertes des « Sept Magnifiques » : les 7 plus grands géants informatiques américains ont perdu au total près de 900 milliards de dollars de capitalisation en quelques heures de transactions.

L'indice de la peur de Wall Street (VIX) a bondi au rythme le plus élevé des deux dernières années, soit plus de 65% .

Pourquoi les investisseurs ont-ils commencé à fuir ?

Cette crise est survenue dans le contexte de l'annonce des résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis :

  • Course au gouvernorat et nouveaux obstacles : La victoire des représentants du Parti démocrate dans des États clés a suscité des inquiétudes chez les investisseurs concernant les restrictions environnementales. Notamment, des restrictions strictes sont attendues sur la construction de centres de données énergivores nécessaires à l'IA ;

  • Crise des attentes spéculatives : Les financiers, réalisant que l'expansion rapide des technologies d'IA pourrait ralentir, ont commencé à réévaluer les risques en urgence. De nombreux experts qualifient cela d'éclatement de la « bulle IA » artificiellement gonflée.

Les conséquences ont atteint les marchés asiatiques : fuite et nouveaux risques

La panique à New York s'est instantanément propagée à la région Asie-Pacifique :

  • Japon : suite aux pertes des exportateurs de haute technologie, l'indice Nikkei 225 a chuté de 4,01% ;

  • Taïwan : les actions de TSMC, le plus grand sous-traitant de puces au monde, ont fortement baissé, entraînant l'indice TWII vers le bas de 2,36% ;

  • Corée du Sud : en raison de la baisse des cotations de Samsung Electronics et SK Hynix, l'indice Kospi a perdu 1,32% .

Les investisseurs cherchent un refuge sûr :

Le capital ayant quitté le marché boursier a été immédiatement redirigé vers des actifs protégés. En conséquence, les prix des matières premières sur le marché mondial ont augmenté — le prix du pétrole brut a grimpé de 3–4% , tandis que l'or et l'argent affichent leur plus forte progression hebdomadaire depuis la fin de l'été.

Marché boursier américainNvidiaIntelligence artificielleNasdaqFinance
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le patron de NVIDIA déclare ne pas connaître son adresse personnelle ni son numéro de téléphoneLe patron de NVIDIA déclare ne pas connaître son adresse personnelle ni son numéro de téléphone29 septembre 03:14Nvidia a créé un système pour arrêter les agents IA hors de contrôleNvidia a créé un système pour arrêter les agents IA hors de contrôle28 septembre 21:01L'Inde lancera son premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielleL'Inde lancera son premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielle28 septembre 14:26Huawei veut révolutionner ses systèmes d'entraînement en intelligence artificielleHuawei veut révolutionner ses systèmes d'entraînement en intelligence artificielle19 septembre 11:51Huawei lance son nouveau processeur IA en avance pour concurrencer NvidiaHuawei lance son nouveau processeur IA en avance pour concurrencer Nvidia17 septembre 19:22DeepSeek abandonne Nvidia pour acheter des puces HuaweiDeepSeek abandonne Nvidia pour acheter des puces Huawei5 septembre 12:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu