«L'IA est le nouvel or des États-Unis» : Trump annonce l'ère de la «superintelligence» en pleine crise

·8·Monde
«L'IA est le nouvel or des États-Unis» : Trump annonce l'ère de la «superintelligence» en pleine crise

Le président américain Donald Trump a annoncé son soutien total au développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) et a officiellement proposé d'introduire le terme «superintelligence» pour désigner la nouvelle étape de la course technologique.

Dans une déclaration sur son réseau social Truth Social, le dirigeant américain a affirmé que la Maison Blanche était prête à coopérer pleinement avec les administrations de tous les États souhaitant adopter ces innovations.

«C'est du véritable or» : la déclaration choc de Trump

Donald Trump, évaluant hautement la puissance économique que les nouvelles technologies apporteront au pays, a réagi fermement face aux sceptiques et aux partisans des restrictions :

  • Source de richesse nationale : Le président a qualifié les développements avancés en IA de véritable «nouvel or» des États-Unis ;

  • Critique des restrictions : Le chef de l'État a souligné que seule une «direction totalement stupide» pourrait renoncer à l'immense richesse que ce secteur apporte à l'État et aux citoyens ;

  • Coopération étendue avec les États : Le gouvernement fédéral ouvre grand ses portes pour accélérer l'infrastructure de l'intelligence artificielle dans toutes les régions.

Crise àWall Street et tentative de sauvetage par la révolution de l'IA

La position active et déterminée du leader de la Maison Blanche n'est pas fortuite. Son intervention coïncide avec un effondrement financier majeur sur les bourses de Wall Street :

  • Panique à 2 000 milliards de dollars : En quelques heures de cotation, près de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière ont été perdus suite à la chute brutale des actions des fabricants de puces et des géants de l'IT ;

  • Inquiétude des investisseurs : La victoire des représentants du Parti démocrate à des postes de gouverneurs clés lors des élections américaines a suscité des craintes quant au renforcement des restrictions environnementales sur la construction de centres de données énergivores ;

  • Objectif de stabilisation du marché : Selon les experts, Trump tente de rassurer les grands investisseurs paniqués et de restaurer leur confiance par ses déclarations retentissantes sur la «superintelligence» et la nouvelle vague technologique.

Donald TrumpIntelligence ArtificielleWall StreetTruth SocialÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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