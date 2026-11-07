Au Japon, des participants créent des illusions incroyables avec leur corps (vidéo)

·5·Monde
Au Japon, des participants créent des illusions incroyables avec leur corps (vidéo)

Dans la célèbre émission japonaise « Masquerade » (Kasou Taishou), les participants impressionnent le public par leur créativité et leur talent. En utilisant des objets simples, des costumes faits maison et des mouvements corporels, ils présentent des illusions inhabituelles sur scène.

Diffusée depuis 1979, l'émission transforme des idées simples en spectacles complexes grâce au travail d'équipe, à une coordination précise et à l'imagination.

Dans les performances, le corps humain devient un outil pour créer diverses formes et images. En conséquence, les spectateurs assistent à des scènes inattendues et à des effets visuels fascinants.

Les extraits vidéo proviennent de l'émission « Masquerade » de la chaîne Nippon TV.

MasqueradeKasou TaishouNippon TVJaponIllusion
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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