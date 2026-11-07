Nettoyage domestique et travail en usine : de quoi est capable le robot humanoïde de Xiaomi ?

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Nettoyage domestique et travail en usine : de quoi est capable le robot humanoïde de Xiaomi ?

Lors de la prestigieuse Conférence mondiale de l'Internet qui s'est tenue à Wuzhen, en Chine, Xiaomi a dévoilé ses dernières avancées révolutionnaires dans le domaine de la robotique et de l'AI. Dans le cadre de cet événement, une base de modèle Xiaomi-Robotics-1 spécialisée dans la navigation autonome et la résolution de tâches complexes en milieu domestique a été présentée.

Équipé de ce système, le robot humanoïde a été testé en conditions réelles dans le complexe résidentiel Xiaomi Youth Apartments, destiné aux employés de l'entreprise, affichant des résultats impressionnants.

3 pièces, plus de 50 tâches : comment s'est déroulé le test à domicile ?

Le robot, propulsé par l'AI, a prouvé qu'il pouvait accomplir des tâches ménagères complexes de manière totalement autonome, sans assistance humaine :

  • Chaîne de tâches ininterrompue : Le robot a terminé une série de plus de 50 tâches en plus de 30 minutes sans aucune erreur ;

  • Déplacement totalement autonome : L'appareil s'est déplacé librement à travers 3 pièces sans intervention humaine, planifiant tous les processus de manière indépendante ;

  • Résolution de complexités domestiques : Le robot a réussi des tâches délicates telles que ranger des canapés et des bureaux, trier les déchets, organiser de petits objets et effectuer une inspection générale de l'appartement.

Révolution industrielle : une équipe complète de 8 heures dans une usine automobile

Xiaomi a démontré en pratique que cette plateforme intelligente est tout aussi efficace dans l'industrie lourde que dans les foyers :

  • Un robot qui corrige ses propres erreurs : Le robot humanoïde de l'entreprise a terminé avec succès une équipe de 8 heures dans une usine d'assemblage automobile, sans aucune interruption et en corrigeant lui-même les petites erreurs survenues ;

  • Un « cerveau » universel unique : Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a souligné que le robot effectuant des tâches ménagères et celui travaillant sur une chaîne de montage automobile utilisent en arrière-plan la même base de modèle Xiaomi-Robotics-1 basée sur l'AI.

XiaomiXiaomi-Robotics-1Lei JunConférence mondiale de l'InternetRobotique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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