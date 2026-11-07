Nettoyage domestique et travail en usine : de quoi est capable le robot humanoïde de Xiaomi ?

Lors de la prestigieuse Conférence mondiale de l'Internet qui s'est tenue à Wuzhen, en Chine, Xiaomi a dévoilé ses dernières avancées révolutionnaires dans le domaine de la robotique et de l'AI. Dans le cadre de cet événement, une base de modèle Xiaomi-Robotics-1 spécialisée dans la navigation autonome et la résolution de tâches complexes en milieu domestique a été présentée.

Équipé de ce système, le robot humanoïde a été testé en conditions réelles dans le complexe résidentiel Xiaomi Youth Apartments, destiné aux employés de l'entreprise, affichant des résultats impressionnants.

3 pièces, plus de 50 tâches : comment s'est déroulé le test à domicile ?

Le robot, propulsé par l'AI, a prouvé qu'il pouvait accomplir des tâches ménagères complexes de manière totalement autonome, sans assistance humaine :

Chaîne de tâches ininterrompue : Le robot a terminé une série de plus de 50 tâches en plus de 30 minutes sans aucune erreur ;

Déplacement totalement autonome : L'appareil s'est déplacé librement à travers 3 pièces sans intervention humaine, planifiant tous les processus de manière indépendante ;

Résolution de complexités domestiques : Le robot a réussi des tâches délicates telles que ranger des canapés et des bureaux, trier les déchets, organiser de petits objets et effectuer une inspection générale de l'appartement.

Révolution industrielle : une équipe complète de 8 heures dans une usine automobile

Xiaomi a démontré en pratique que cette plateforme intelligente est tout aussi efficace dans l'industrie lourde que dans les foyers :