Un père en Turquie a tenté de jeter sa fille de 3 ans par la fenêtre

Un incident à Ankara, en Turquie, a attiré l'attention du public. Le 5 juin de cette année, un homme a pris sa fille de 3 ans en otage, créant une situation dangereuse. Les médias locaux ont rapporté les faits.

Selon les rapports, l'incident s'est produit dans un appartement de la rue 2022, dans le quartier de Piyada, district d'Etimesgut. L'individu, qui s'était disputé avec son conjoint, a pris la petite fille en otage avec un couteau.

Les voisins, qui ont vu l'homme tenir un couteau d'une main et l'enfant de l'autre à travers la fenêtre, ont immédiatement appelé le service d'urgence 112. Peu après, la police, les pompiers et les ambulances sont arrivés sur place.

Les forces de l'ordre et les services de secours ont renforcé les mesures de sécurité dans la zone et ont tenté de persuader le suspect de libérer la fille. Cependant, les négociations n'ont pas donné les résultats escomptés.

Par la suite, les forces d'opérations spéciales ont mené une opération rapide, neutralisant l'homme. La fillette de 3 ans a été sauvée saine et sauve et confiée aux soins médicaux. Le suspect a également été emmené dans un établissement médical.

Selon la police, la vie de l'enfant a été sauvée grâce à la rapidité des interventions. De plus, un chien policier en service lors de l'opération a été blessé et est actuellement en cours de traitement.

Actuellement, les enquêtes appropriées se poursuivent concernant cet incident.