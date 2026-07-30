Pour dissuader sa fille de manger de la malbouffe, un père choisit une méthode insolite

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Pour dissuader sa fille de manger de la malbouffe, un père choisit une méthode insolite

Sur les réseaux sociaux, la méthode insolite utilisée par un père pour inciter sa fille à s'alimenter sainement a attiré l'attention de nombreux internautes. Il a montré à sa fille une « image » intra-abdominale des aliments consommés, générée par une animation informatique ressemblant à une échographie (ultrason).

Cependant, les images montrées dans la vidéo ne proviennent pas d'un examen médical réel. Il s'agit d'une animation conçue pour expliquer à l'enfant, de manière simple et ludique, la différence entre des aliments sains et des aliments nocifs.

Cette vidéo fait l'objet de larges discussions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes soulignent qu'une telle approche créative peut constituer l'une des méthodes efficaces pour inculquer de bonnes habitudes alimentaires aux enfants. Certains spécialistes notent également que dans l'éducation des enfants, motiver par l'explication et des méthodes ludiques — plutôt que par de simples interdictions — donne souvent de meilleurs résultats.

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Charos
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