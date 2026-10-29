Des jumeaux luttant contre la famine au Yémen

Raghad et Raad, des jumeaux de sept semaines contraints de quitter leur foyer à cause du conflit armé au Yémen, luttent pour leur survie. Leur famille a fui leur village du sud-ouest du Yémen en raison des combats entre les Houthis et les forces gouvernementales.

Selon la correspondante de la BBC, Orla Guerin, les jumeaux sont nés prématurément. Après avoir quitté leur village, la famille a marché pendant trois jours pour atteindre la ville d'Aden. Durant le voyage, l'état des nourrissons s'est aggravé, souffrant de vomissements et de diarrhées sévères.

À leur arrivée à l'hôpital Al-Sadaqa d'Aden, les médecins ont diagnostiqué chez les jumeaux une malnutrition aiguë sévère. Leur père, Bajash Ali Sagir Hassan, a expliqué qu'il était devenu difficile d'acheter du lait pour les enfants à cause de la guerre. En raison de la hausse des prix, il a parfois été contraint de ne leur donner que de l'eau.

Les conditions à l'hôpital sont également difficiles. En raison du manque de fonds d'aide internationale, de personnel médical et d'équipements, il est impossible d'accueillir tous les patients. Les médecins et infirmiers luttent pour sauver les enfants dans un état critique.

Selon l'ONU, l'intensification des combats au Yémen a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leur domicile, et dans certaines régions, la population est privée d'aide alimentaire. La hausse des prix et le manque d'aide humanitaire aggravent la situation des couches les plus vulnérables, en particulier les enfants.