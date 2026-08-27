Ce n'est pas la femelle, mais le mâle hippocampe qui donne naissance : un mystère fascinant de la nature

·9·Monde
Ce n'est pas la femelle, mais le mâle hippocampe qui donne naissance : un mystère fascinant de la nature

La nature regorge de phénomènes qui émerveillent l'homme. L'un d'eux est le fait que chez les hippocampes, ce n'est pas la femelle, mais le mâle qui porte et met au monde les petits.

À première vue, cela peut sembler incroyable. Pourtant, le processus de reproduction des hippocampes est totalement différent de celui des autres créatures.

Le mâle reçoit les œufs

De nombreux petits hippocampes rassemblés à l'intérieur d'une capsule.

Lors de la reproduction, la femelle hippocampe transfère ses œufs dans une poche incubatrice spéciale située sur l'abdomen du mâle. Après cela, la « responsabilité » principale incombe au mâle.

Le mâle conserve les œufs dans sa poche spéciale pendant un certain temps. Durant cette période, les œufs se développent et commencent à se transformer en minuscules hippocampes.

Le plus intéressant commence après cela.

Le mâle hippocampe « accouche »

Un hippocampe tacheté nageant parmi des plantes vertes.

Une fois les petits entièrement formés, le mâle hippocampe les expulse de sa poche vers le milieu extérieur. Bien que ce processus ne ressemble pas à l'accouchement humain, d'un point de vue biologique, c'est le mâle qui assume la tâche de mettre les petits au monde.

Chez certaines espèces, des centaines de minuscules hippocampes peuvent naître en une seule fois. Les nouveau-nés commencent immédiatement à mener une vie indépendante.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des inondations dévastatrices au Népal et au Tibet laissent des centaines de touristes portés disparusDes inondations dévastatrices au Népal et au Tibet laissent des centaines de touristes portés disparusAujourd'hui, 00:41L'intelligence artificielle tente de tromper les humains en créant de fausses identitésL'intelligence artificielle tente de tromper les humains en créant de fausses identitésHier, 23:56Une femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie graveUne femme perd 20 kg en ne buvant que de l'eau pendant 15 jours, mais contracte une maladie graveHier, 23:53Kuleba sera-t-il le nouvel ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis ? Le plan inattendu de Kyiv révélé !Kuleba sera-t-il le nouvel ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis ? Le plan inattendu de Kyiv révélé !Hier, 23:51Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !Un conseiller du président russe révèle les détails de documents secrets !Hier, 23:42Un homme de 68 ans retire son pantalon au passage d'un détecteur de métauxUn homme de 68 ans retire son pantalon au passage d'un détecteur de métauxHier, 16:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public