Ce n'est pas la femelle, mais le mâle hippocampe qui donne naissance : un mystère fascinant de la nature

La nature regorge de phénomènes qui émerveillent l'homme. L'un d'eux est le fait que chez les hippocampes, ce n'est pas la femelle, mais le mâle qui porte et met au monde les petits.

À première vue, cela peut sembler incroyable. Pourtant, le processus de reproduction des hippocampes est totalement différent de celui des autres créatures.

Le mâle reçoit les œufs

Lors de la reproduction, la femelle hippocampe transfère ses œufs dans une poche incubatrice spéciale située sur l'abdomen du mâle. Après cela, la « responsabilité » principale incombe au mâle.

Le mâle conserve les œufs dans sa poche spéciale pendant un certain temps. Durant cette période, les œufs se développent et commencent à se transformer en minuscules hippocampes.

Le plus intéressant commence après cela.

Le mâle hippocampe « accouche »

Une fois les petits entièrement formés, le mâle hippocampe les expulse de sa poche vers le milieu extérieur. Bien que ce processus ne ressemble pas à l'accouchement humain, d'un point de vue biologique, c'est le mâle qui assume la tâche de mettre les petits au monde.

Chez certaines espèces, des centaines de minuscules hippocampes peuvent naître en une seule fois. Les nouveau-nés commencent immédiatement à mener une vie indépendante.