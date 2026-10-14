Un homme retrouvé vivant dans la forêt après trois ans de disparition

En Indonésie, un homme de 49 ans souffrant de problèmes de santé mentale a été retrouvé vivant dans une forêt de montagne après près de trois ans de disparition. Il avait quitté son domicile il y a plusieurs années et avait disparu dans les forêts du mont Salak. Récemment, des habitants l'ont trouvé par hasard et ont alerté les secours.

Les médias indonésiens ont rapporté la semaine dernière le sauvetage d'un homme dans les forêts du mont Salak, dans la région de Sukabumi. Il s'est avéré qu'après de fortes pluies, un groupe d'habitants était parti inspecter le cours d'une rivière voisine. C'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu l'homme assis sur un rocher couvert de mousse, semblant désorienté.

Les personnes qui l'ont trouvé ont immédiatement remarqué son état critique. Il avait du mal à parler, était physiquement très affaibli et presque incapable de marcher seul. Il a également été très effrayé en voyant d'autres personnes.

Les sauveteurs l'ont évacué de la forêt sur une civière. Il a ensuite été conduit au bureau de l'administration du district pour identifier son identité. Des méthodes de scan des empreintes digitales et de la rétine ont été utilisées pour confirmer son identité.

Sa famille le recherchait depuis trois ans

L'homme secouru a été identifié comme étant Ayi Solexudin, âgé de 49 ans. Il vivait dans la région de Cianjur, en Indonésie, et avait été déclaré disparu par sa famille il y a près de trois ans.

Son identité a été confirmée plus tard par des membres de sa famille. Ses proches ont déclaré qu'Ayi souffrait de problèmes de santé mentale. Un jour, il a quitté sa maison pour se diriger vers les forêts du mont Salak et n'est jamais revenu.

Les membres de la famille ont fouillé à plusieurs reprises les forêts autour du village pour le retrouver. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils n'ont trouvé aucune trace de l'homme.

Selon les informations, des signalements sur la localisation d'Ayi étaient parvenus de différentes régions à plusieurs reprises. Cependant, avant que sa famille ne puisse l'atteindre, il retournait dans la forêt et disparaissait à nouveau. C'est pourquoi les recherches sont restées infructueuses pendant longtemps.

On ignore comment il a survécu dans la forêt

Il est difficile de dire exactement combien de temps Ayi Solexudin a vécu sur le mont Salak. Cependant, son état physique au moment du sauvetage a montré qu'il avait vécu dans des conditions difficiles pendant une longue période.

L'homme était très amaigri, affaibli et souffrait de déshydratation. Au vu de son état, on suppose qu'il a pu manquer de nourriture et d'eau pendant une longue période.

Les frères et sœurs d'Ayi ont confié aux journalistes que sa santé mentale avait commencé à se détériorer après le décès de ses parents. Il avait également l'habitude de s'enfoncer seul dans la forêt.

Mais cette fois, il n'est pas rentré chez lui. L'endroit où il se trouvait pendant près de trois ans, ce qu'il a mangé et comment il a survécu dans des conditions aussi difficiles restent un mystère.

La découverte de l'homme vivant a été un événement majeur pour sa famille. Il est désormais crucial de rétablir sa santé et de comprendre ce qu'il a vécu durant cette longue période de disparition.