Bill Gates a répondu aux questions sur ses liens avec Epstein

·25·Monde
Bill Gates a répondu aux questions sur ses liens avec Epstein

Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a témoigné devant une commission du Congrès américain enquêtant sur les activités de Jeffrey Epstein. L'audience se déroule à huis clos.

Le membre de la Chambre des représentants des États-Unis, James Comer, a exigé un témoignage de Gates après que son nom soit apparu à plusieurs reprises dans des documents publiés par le ministère de la Justice.

Selon les documents, les relations entre Gates et Epstein ont débuté en 2011 et ont duré au moins jusqu'à la fin de 2014.

Selon une déclaration préparée, Gates a l'intention de dire aux législateurs qu'il n'a jamais causé de tort à autrui.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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