Eldor Shomurodov s'adresse aux jeunes joueurs avant le match contre la Russie

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a exprimé son avis sur les jeunes joueurs convoqués pour le stage avant le match amical contre la Russie. L'attaquant a souligné qu'il les aidait, tout en précisant que consolider leur place en équipe nationale dépend désormais de leurs propres efforts.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan se prépare pour une importante rencontre amicale contre la Russie. Avant ce match, le capitaine Eldor Shomurodov a partagé ses réflexions avec les journalistes sur les jeunes joueurs appelés en sélection, leurs capacités et le futur adversaire.

« Seuls les joueurs méritants sont appelés en équipe nationale »

Selon Shomurodov, de nouveaux jeunes joueurs ont eu leur chance lors de ce rassemblement. Le capitaine a souligné que les cadres de l'équipe aident les jeunes à s'adapter et à démontrer leur potentiel.

« De nouveaux jeunes ont rejoint le groupe pour ce stage. Seuls les joueurs méritants sont appelés en équipe nationale. Nous aidons les jeunes. Le reste dépend d'eux », a déclaré Eldor Shomurodov, selon les propos rapportés par le journaliste de Tribuna.uz.

Ces propos du capitaine contiennent un message important pour les jeunes joueurs : une convocation en équipe nationale est une grande opportunité, mais son exploitation dépend du talent, du travail et de la détermination de chaque joueur.

Quel aspect de l'équipe nationale russe Shomurodov a-t-il particulièrement souligné ?

En parlant du futur adversaire, le capitaine ouzbek a noté que l'équipe de Russie possède des joueurs individuellement très forts.

« La Russie a des joueurs individuellement forts. Ce sera un match intéressant », a déclaré l'attaquant.

Il ressort de cette déclaration que Shomurodov évalue bien le potentiel de l'adversaire. Le match contre la Russie sera une occasion pour les joueurs ouzbeks de tester leurs capacités face à un adversaire coriace.

Quand aura lieu le match Ouzbékistan — Russie ?

Rappelons que le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie aura lieu le 12 novembre au stade Pakhtakor de Tachkent.

Match : Ouzbékistan — Russie

Date : 12 novembre

Stade : Pakhtakor

Heure de début : 20:00 (heure de Tachkent)

La question principale qui intéresse désormais les fans est : quel jeu l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, montrera-t-elle sur le terrain contre la Russie ? Les capacités des jeunes joueurs convoqués et les mouvements de la ligne d'attaque menée par Eldor Shomurodov seront particulièrement scrutés.