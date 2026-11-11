Détails des matchs amicaux de futsal entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan à Tachkent

L'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan, de retour sous la direction de l'entraîneur expérimenté Bakhodir Akhmedov, a disputé deux matchs amicaux internationaux contre le Tadjikistan à Tachkent. Lors de ces rencontres intenses et disputées, nos représentants ont enregistré une victoire et un match nul, concluant avec succès ces premiers tests de la nouvelle ère.

Premier match : Victoire convaincante et doublé de Behruz Samiyev

Lors du premier match amical qui s'est déroulé au centre des équipes nationales de l'UFA à Tachkent, l'équipe de futsal d'Ouzbékistan a remporté une victoire convaincante sur son adversaire sur le score de 3:0 . Ayant imposé sa domination dès le début de la rencontre, nos représentants n'ont laissé aucune chance à l'adversaire.

Buteurs : Le héros du match, Behruz Samiyev, a inscrit un doublé en marquant au début (3e minute) et à la fin de la rencontre (40e minute). De plus, Kuvonchbek Jahonov a ajouté un but à son actif à la 17e minute.

Composition de départ : Jasur Rizbonov, Ilhom Hamroyev, Behruz Samiyev, Husniddin Nishonov, Davron Choriyev (capitaine).

Statistiques et détails du match Premier match (8 novembre) Deuxième match (10 novembre) Lieu Centre des équipes nationales de l'UFA Complexe sportif « Yunusabad » Résultat final 3 : 0 (Victoire) 1 : 1 (Match nul) Buteurs Behruz Samiyev (3e, 40e), Kuvonchbek Jahonov (17e) Davron Choriyev (40e) – Dilshod Salomov (36e) Entraîneur principal Bakhodir Akhmedov Bakhodir Akhmedov

« L'équipe renouvelée sous la direction de Bakhodir Akhmedov a montré un jeu significatif dès ses premiers matchs, ravissant les supporters. »

Deuxième match : Drame dans les dernières minutes et match nul

Le deuxième match, disputé au complexe sportif « Yunusabad » à Tachkent, a été marqué par une lutte équilibrée entre les deux équipes. Le match a commencé de manière nerveuse et riche en occasions, le score restant vierge pendant longtemps.

L'activité s'est intensifiée dans les derniers instants de la rencontre :

Le joueur tadjik Dilshod Salomov à la 36e minute a ouvert le score, donnant l'avantage aux visiteurs.

Cependant, nos représentants, ayant tout donné pour éviter la défaite, ont réussi à égaliser juste avant la fin du match, à la 40e minute grâce à une frappe précise du capitaine Davron Choriyev. Score final : 1:1.

Ainsi, les deux matchs amicaux contre le Tadjikistan ont servi de test important pour évaluer la préparation physique et tactique des joueurs de Bakhodir Akhmedov.

Selon vous, quel impact le retour de Bakhodir Akhmedov à la tête de l'équipe nationale et les résultats de ces matchs amicaux auront-ils sur la préparation de nos joueurs pour les futures compétitions importantes ? Laissez votre avis dans les commentaires !