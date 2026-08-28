Fin de Bank of America : Pourquoi les banques mondiales paient-elles des millions dans l'affaire Epstein ?

Un tribunal fédéral de Manhattan a officiellement approuvé une décision retentissante dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le juge Jed Rakoff a validé l'accord conclu entre le géant financier « Bank of America » et les victimes du défunt financier accusé d'agressions sexuelles, un règlement de 72,5 millions de dollars. a donné son accord.

Dans sa déclaration, le juge Rakoff a qualifié cet accord d'étape importante vers la justice, ajoutant : « Aucune somme d'argent ne peut compenser pleinement les dommages immenses et la souffrance psychologique infligés aux victimes par Epstein ».

Indemnisation de 60 femmes : De quoi s'agit-il ?

Selon les avocats des victimes, ces fonds seront entre juin 2008 et juillet 2019 distribués à environ 60 femmes ayant été victimes de trafic humain et d'agressions sexuelles par Epstein et ses complices environ 60 femmes distribués.

Un recours collectif avait été déposé en octobre dernier contre la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord :

Fermer les yeux sur des transactions suspectes : La banque a été accusée de ne pas avoir arrêté les opérations financières suspectes d'Epstein, même après les premières accusations officielles de crimes contre des mineures, et d'avoir fait preuve d'une « loyauté absolue » envers lui ;

Données du comité du Sénat : Selon les données du comité des finances du Sénat américain, « Bank of America » a continué sa collaboration malgré l'enregistrement de rapports sur plus de 170 millions de dollars de transferts suspects entre le milliardaire Leon Black et Epstein.

Les banques mondiales sanctionnées : Qui a payé combien ?

« Bank of America » n'est pas la seule institution financière contrainte de payer des amendes et des indemnisations dans le scandale Epstein. D'autres géants internationaux avaient déjà signé des accords similaires :

« JPMorgan Chase » — aux victimes 290 millions de dollars ;

« Deutsche Bank » — aux victimes 75 millions de dollars ont été versés.

Il est à noter que dans le cadre de ces accords, aucune des banques ayant versé des centaines de millions de dollars n'a officiellement reconnu sa culpabilité.