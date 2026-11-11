Les cheveux d'une momie vieille de 3000 ans fascinent les scientifiques

La momie d'une femme ayant vécu en Égypte il y a plus de 3000 ans a été réexaminée à l'aide de technologies médicales modernes. L'examen a révélé ses longs cheveux tressés, des changements dentaires et des traces d'organes internes préservés. Plus intéressant encore, les scientifiques ont réussi à étudier son corps en 3D sans retirer les bandelettes.

Les chercheurs ont examiné la momie, connue sous le nom de « Dame aux tresses » (The Braided Lady), grâce à une tomodensitométrie (scanner) haute résolution. Les résultats ont été publiés en octobre 2026 dans la revue scientifique Radiology Case Reports.

Qui était cette momie ?

Le nom réel et les détails de la vie de cette femme n'ont pas été conservés. En se basant sur les caractéristiques de momification, les chercheurs estiment qu'elle a vécu entre 1292 et 1077 av. J.-C., durant la période du Nouvel Empire égyptien ou peu après.

Elle n'a pas été trouvée dans une tombe isolée, mais dans un lieu où d'autres momies étaient conservées. En 1860, le médecin James Douglas l'a transportée d'Égypte au Canada. Par la suite, la momie a été conservée dans diverses collections de musées avant d'arriver en 2006 au World Treasures Museum au Kansas, aux États-Unis.

Elle a été surnommée « La Dame aux tresses » car ses cheveux longs et tressés la distinguent des autres momies.

Qu'a révélé la tomodensitométrie ?

Les experts ont scanné la momie avec des coupes de 0,625 millimètre d'épaisseur pour reconstruire la structure interne du corps en 3D. Cette méthode a permis d'examiner les os, les dents et les tissus mous préservés sans déballer les bandelettes.

L'examen a révélé que des restes de tissus du foie et de la rate étaient préservés dans le corps. Des traces de tissu cérébral desséché ont également été observées dans la boîte crânienne, suggérant que son cerveau n'a peut-être pas été retiré par le nez lors de la momification.

Selon les scientifiques, le processus d'ablation des organes internes n'a pas été réalisé complètement, ce qui prouve que les techniques de momification des anciens Égyptiens n'étaient pas toujours uniformes.