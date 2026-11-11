Cannavaro va-t-il quitter l'Ouzbékistan ? Il s'exprime sur son avenir et son contrat jusqu'en 2027

Désir de diriger l'équipe nationale d'Italie, rumeurs sur des offres venant d'Amérique du Sud et son avenir en Ouzbékistan. Fabio Cannavaro a répondu aux questions qui ont attiré l'attention des journalistes avant le match contre la Russie. Une de ses déclarations est particulièrement notable : toute son attention est actuellement portée sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Les spéculations autour de l'avenir de Fabio Cannavaro, sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, se poursuivent. Après la diffusion de ses propos sur son désir de diriger l'équipe nationale de son pays natal, des questions ont surgi quant à la durée de son mandat en Ouzbékistan.

Lors de la conférence de presse précédant le match amical contre la Russie, Cannavaro a clarifié ces sujets. Il a indiqué que ses relations avec l'Association de football d'Ouzbékistan sont excellentes et que son contrat actuel court jusqu'à l'automne 2027.

Le rêve de diriger l'équipe d'Italie : qu'a dit Cannavaro ?

Les journalistes ont demandé au technicien de commenter ses déclarations antérieures sur son souhait de devenir sélectionneur de l'Italie. Cannavaro n'a pas caché que ce rêve est naturel pour lui, étant donné qu'il est un joueur ayant marqué l'histoire du football italien.

« J'ai joué 20 ans dans cette équipe. Chaque Italien souhaite devenir sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie. Ce n'est pas ma faute si mes interviews ont été largement diffusées.

Je suis un professionnel et, chaque matin, je me réveille en pensant à donner toute mon énergie à l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Les informations sur une éventuelle direction d'une équipe sud-américaine ne sont que des rumeurs », a déclaré Cannavaro.

Dans cette réponse, le technicien a souligné deux aspects : diriger l'Italie est un rêve personnel, mais sa mission professionnelle actuelle est de travailler avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Quand le contrat de Cannavaro avec l'Ouzbékistan prend-il fin ?

C'était l'un des points les plus importants de la conférence de presse. Le technicien italien a souligné ses bonnes relations avec l'Association de football d'Ouzbékistan et a confirmé que son contrat est valable jusqu'à l'automne 2027.

« Nos relations avec l'Association de football d'Ouzbékistan sont excellentes. Mon contrat court jusqu'à l'automne 2027. Cependant, compte tenu du report de la Coupe d'Asie, nous discuterons de cette question avec la direction. Il n'y a aucun problème. Je ne pense qu'à l'Ouzbékistan », a déclaré le sélectionneur.

Par conséquent, il n'y a pour l'instant aucune décision officielle ni déclaration confirmant une intention de départ de Cannavaro. Le technicien a indiqué que son contrat est en vigueur et qu'il se concentre sur la poursuite de son travail. Les changements dans le calendrier de la Coupe d'Asie pourraient toutefois mener à une renégociation.

Pourquoi Cannavaro veut-il affronter des adversaires forts ?

Lors de la conférence de presse, le technicien italien a appelé les journalistes à se concentrer davantage sur le match à venir, l'adversaire et la tactique plutôt que sur des sujets extra-sportifs.

Selon lui, il est crucial pour le développement de l'équipe nationale d'Ouzbékistan d'affronter régulièrement des adversaires de haut niveau. Dans de tels duels, identifier les forces et les faiblesses de l'équipe est plus important que la victoire elle-même.

« Je dis toujours à la direction que nous devons jouer contre des adversaires forts. Le résultat importe peu dans ces rencontres. L'essentiel est de connaître nos lacunes.

Le match contre la Corée du Sud nous a montré quelle intensité avoir et qu'il est possible de marquer deux buts sur trois occasions. Les prochains matchs seront une expérience similaire pour nous », a déclaré Cannavaro.

Il est clair que le sélectionneur ne souhaite pas évaluer le match contre la Russie uniquement sous l'angle du résultat. Pour lui, ces rencontres sont l'occasion de tester la compétitivité de l'équipe au niveau international.

Pourquoi Masharipov, O‘runov et Sergeyev n'ont-ils pas été convoqués ?

La non-convocation de Jasur Masharipov, Oston O‘runov, Igor Sergeyev et Yusupov pour le rassemblement national a également été abordée.

Cannavaro a affirmé ouvertement qu'il n'y avait aucun conflit avec ces joueurs. Il a ainsi souligné qu'il n'y avait aucune base pour lier leur absence à des désaccords personnels.

De janvier à septembre : les prochains plans de l'équipe nationale

Cannavaro a également donné des informations sur les futurs plans de préparation. Selon lui, un stage spécifique sans les expatriés est prévu en janvier. Il est important de ne pas perturber les entraînements et les compétitions des joueurs dans leurs clubs respectifs.

De plus, des rassemblements nationaux auront lieu comme d'habitude lors des fenêtres FIFA en mars, juin et septembre.

Ces plans signifient que l'équipe nationale continuera sa préparation régulière et que l'évaluation de différents effectifs et joueurs se poursuivra.

Ouzbékistan — Russie : quand le match commence-t-il ?

Rappelons que le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie aura lieu le 12 novembre au stade Pakhtakor de Tachkent.

La rencontre débutera à 20h00, heure de Tachkent.

Pour Cannavaro, ce match n'est pas seulement un test contre un adversaire fort, mais aussi une opportunité d'évaluer l'état actuel de l'équipe. Les supporters attendent avec impatience de voir la performance de l'Ouzbékistan face à la Russie.

Une chose est sûre : malgré les diverses spéculations sur son avenir, Cannavaro a réaffirmé dans sa déclaration sa loyauté envers l'équipe nationale d'Ouzbékistan et que son attention principale est tournée vers cette équipe.