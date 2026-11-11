Qu'a dit Fabio Cannavaro sur Valeri Karpine et son équipe avant le match contre la Russie ?

Demain, le 12 novembre, l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera la Russie lors d'un match amical prestigieux à Tachkent. Avant cette rencontre importante, le sélectionneur national Fabio Cannavaro a participé à une conférence de presse pour partager ses réflexions sur l'adversaire et la préparation de son équipe.

« L'équipe nationale de Russie joue de manière agressive et disciplinée »

S'exprimant avant ce test sérieux, le célèbre technicien Fabio Cannavaro a loué le style de jeu de la sélection russe. Il a souligné qu'il connaît bien l'adversaire et ses joueurs, ayant analysé en profondeur nombre de leurs matchs.