Coca-Cola interdit l’inscription de certains messages sur ses canettes

Le service en ligne de Coca-Cola, qui permet aux clients d’inscrire de courts messages sur des canettes et des bouteilles, a suscité un débat inattendu. Des utilisateurs ont constaté que le système refusait certaines expressions religieuses et politiques, tout en autorisant d’autres messages controversés.

Une enquête menée par Fox News Digital a révélé que des expressions telles que « Jésus est le Seigneur » et « Libérez la Palestine » étaient bloquées. En revanche, le système acceptait certaines expressions athées et favorables à Israël.

Le service de personnalisation de l’entreprise permettait de saisir des messages de 18 caractères. Le système limitait automatiquement certains mots et expressions à caractère religieux, politique, liés à des marques ou jugés inappropriés.

L’enquête a toutefois révélé que le filtre ne fonctionnait pas de manière uniforme. Certains utilisateurs ont montré que le système refusait même des mots ordinaires, tandis que d’autres expressions controversées passaient outre les restrictions.

Coca-Cola a expliqué cette situation par un problème technique. Un porte-parole de l’entreprise a indiqué que certaines fonctions du service de personnalisation avaient été temporairement suspendues et que le système était en cours de réexamen.

Selon l’entreprise, les messages imprimés sur les canettes ou les bouteilles font l’objet d’une modération supplémentaire avant la validation définitive de la commande. Coca-Cola a déclaré vouloir améliorer cet outil en fonction des retours des consommateurs.