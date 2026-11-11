Demain, le 12 novembre à 20h00, un match amical prestigieux entre les équipes nationales de football d'Ouzbékistan et de Russie débutera à Tachkent. Avant cette confrontation, l'une des stars du football russe, l'ancien joueur renommé Aleksandr Mostovoy, a partagé ses réflexions sur le match à venir et a fait des prédictions inattendues.

« L'Ouzbékistan a renforcé sa réputation ces dernières années »

Selon le média Sport24, Aleksandr Mostovoy a suivi attentivement les matchs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pendant la Coupe du Monde. Il souligne que le football ouzbek a fait de grands progrès ces dernières années et a réussi à accroître considérablement son prestige sur la scène internationale.

Néanmoins, l'ancien joueur a ouvertement déclaré qu'il estimait les chances de l'équipe nationale de Russie plus élevées dans ce match et qu'il s'attendait à une victoire de leur part.

« L'équipe nationale de Russie n'est pas plus faible que l'Ouzbékistan. Je pense que le match se terminera sur le score de 1-2 en faveur de la Russie » — a déclaré Aleksandr Mostovoy.

Paramètres du match et pronostics Détails et informations Date et heure du match Début le 12 novembre à 20h00 Avis d'expert Aleksandr Mostovoy (ancien footballeur célèbre) Évaluation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan A considérablement renforcé sa réputation ces dernières années Prédiction de Mostovoy Victoire de la 1-2 Russie Source d'information Média Sport24

« Ce match amical, qui s'annonce intense et intéressant entre les deux équipes, devrait offrir aux supporters de véritables moments de football passionnés. »

Avant le choc inattendu à Tachkent

Rappelons que ce match est d'une grande importance pour nos équipes nationales afin de tester leurs capacités, d'examiner de nouvelles tactiques et d'acquérir une expérience internationale. Comme l'a prédit Aleksandr Mostovoy, les joueurs russes prendront-ils le dessus ou Fabio Cannavaro et ses protégés montreront-ils le résultat attendu devant leurs supporters — nous le saurons demain soir.

Selon vous, le pronostic de 1-2 d'Aleksandr Mostovoy se réalisera-t-il ou l'équipe nationale d'Ouzbékistan pourra-t-elle y résister ? Laissez votre avis dans les commentaires !