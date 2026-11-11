Réarmement et sécurité : la France inquiète du programme de missiles allemand

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Réarmement et sécurité : la France inquiète du programme de missiles allemand

La France a appelé l'Allemagne à définir strictement les règles d'utilisation des missiles à longue portée produits ou achetés sur son territoire en cas de conflit militaire ou de tensions. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times en citant ses sources.

La doctrine nucléaire française et les inquiétudes

Selon le journal, Paris souhaite que l'Allemagne aligne ses règles d'utilisation de ces armes sur la doctrine nucléaire française. Les responsables français estiment que des frappes conventionnelles sur des cibles en territoire russe pourraient entraîner une réponse nucléaire de la part de la Russie.

« Si les Russes interprètent mal le signal, il est possible de se rapprocher d'une escalade nucléaire sans même s'en rendre compte » — a souligné l'un des responsables français.

Par ailleurs, Paris exprimerait une vive inquiétude face à l'expansion significative de l'arsenal de missiles à longue portée de Berlin. L'Allemagne développe et achète activement de nombreux missiles sol-sol d'une portée allant de 500 à plus de 2 000 kilomètres, capables de frapper l'intérieur du territoire russe.

Processus et indicateurs militaro-politiques

Détails et informations

Partie principale exigeante

France (Paris)

État sollicité

Allemagne (Berlin)

Cause principale de l'inquiétude

Frappes de missiles à longue portée sur des cibles russes et risque nucléaire

Portée des missiles

Missiles sol-sol d'une portée de 500 à plus de 2 000 kilomètres

Source d'information

Journal Financial Times

« Assurer la sécurité internationale et toute erreur de calcul dans l'utilisation des missiles pourrait provoquer des catastrophes à l'échelle mondiale ».

Réaction de Moscou et déclarations officielles

Rappelons que la partie russe a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'attaquer les pays de l'OTAN. Cependant, Moscou déclare constamment que toute action dangereuse menaçant les intérêts et la sécurité de la Fédération de Russie ne sera pas ignorée et fera l'objet de mesures appropriées.

Selon vous, quel est l'impact de l'expansion des missiles à longue portée par les pays européens et des désaccords à ce sujet sur la sécurité mondiale ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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