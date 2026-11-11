Selon Dmitri Kouznetsov, l'équipe nationale de Russie ne doit jamais céder l'initiative lors des deux rencontres. Pour cela, il est avant tout nécessaire de faire preuve de solidité défensive et d'exploiter intelligemment les occasions en attaque.

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale d'URSS, Dmitri Kouznetsov, a partagé ses réflexions avant les matchs amicaux de l'équipe nationale de Russie contre l'Ouzbékistan et le Venezuela en novembre. Dans une interview accordée à « RB Sport », l'ancien joueur a exprimé ses attentes vis-à-vis des protégés de Valeri Karpine.

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« J'attends de l'équipe nationale de Russie un football de qualité, pas forcément spectaculaire. Je veux que nos joueurs prennent les bonnes décisions devant le but adverse et qu'ils soient solides en défense, car tout commence par là. À mon avis, l'équipe nationale doit aborder les matchs contre l'Ouzbékistan et le Venezuela en position de force. », a déclaré Dmitri Kouznetsov.

Paramètres du match et de l'équipe Détails et informations L'avis de l'expert Dmitri Kouznetsov (ancien milieu de terrain de l'URSS) Match contre l'Ouzbékistan Le 12 novembre à Tachkent Match contre le Venezuela Le 17 novembre à Krasnodar Résultats d'octobre Iran (2-0), Namibie (6-0) et Nigeria (3-3) Statut international Les équipes et clubs russes sont exclus des compétitions officielles depuis le printemps 2022

« Ce match amical, qui s'annonce intense et disputé, devrait offrir aux supporters des moments de football de haut niveau. »

Tests importants et état de l'équipe

Rappelons que le match amical entre l'Ouzbékistan et la Russie débutera demain, le 12 novembre à Tachkent. Ensuite, l'équipe de Russie se rendra à Krasnodar pour affronter le 17 novembre la sélection du Venezuela.

Pour rappel, en octobre, la Russie a disputé trois matchs de préparation, battant l'Iran 2-0 et la Namibie 6-0, tandis que le match contre le Nigeria s'est soldé par un nul 3-3. Alors que les clubs et sélections russes sont suspendus des compétitions internationales officielles depuis le printemps 2022, ces matchs amicaux sont devenus le terrain d'entraînement principal de l'équipe.

Selon vous, comme le suggère Dmitri Kouznetsov, la Russie pourra-t-elle prendre l'initiative à l'extérieur contre l'Ouzbékistan, ou bien les joueurs de Fabio Cannavaro garderont-ils l'avantage devant leur public ? Laissez votre avis en commentaire !