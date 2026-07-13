La canicule en Europe a eu des conséquences désastreuses

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La canicule en Europe a eu des conséquences désastreuses

Une forte vague de chaleur qui a frappé le continent européen fin juin a causé plus de 10 000 décès supplémentaires. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse dpa, en s'appuyant sur les données du programme EuroMOMO (European Mortality Monitoring), qui opère avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Zamin.uz présente les chiffres alarmants causés par cette anomalie climatique et les statistiques des pays les plus touchés.

La cible principale de la chaleur : les plus de 65 ans

Selon les résultats de l'étude, la grande majorité des décès liés à la chaleur concerne les personnes âgées. Selon les estimations, plus de 9 000 victimes étaient des personnes âgées de plus de 65 ans.

Les experts soulignent que les températures extrêmement élevées ont les effets négatifs suivants sur l'organisme humain :

  • Elles ne provoquent pas seulement des coups de chaleur directs ;

  • Elles aggravent considérablement les maladies cardiovasculaires, respiratoires et autres maladies chroniques.

C'est pourquoi les personnes âgées constituent le groupe à risque le plus vulnérable aux effets de la chaleur.

Décès supplémentaires par pays et par ville

Les experts d'EuroMOMO ont analysé les données statistiques nationales de 27 pays européens. Au cours de la dernière semaine de juin, les taux de surmortalité les plus élevés ont été observés principalement en France et en Belgique. D'autres études distinctes ont révélé les chiffres précis suivants :

Région / Pays / Ville

Nombre de victimes

Détails importants et source de l'étude

Allemagne

~5 100 personnes

Données de l'Institut Robert Koch (RKI). Dont 4 310 décès survenus lors de la semaine la plus chaude, du 22 au 28 juin. Plus de 80 % des défunts avaient plus de 75 ans.

Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles)

~2 700 personnes

Calculé par des chercheurs de l'Imperial College, du Service météorologique et de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

12 grandes villes européennes

~2 300 personnes

Analyse de l'équipe scientifique susmentionnée. Le plus grand nombre de décès a été enregistré à Milanen Italie, à Paris en France et à Barcelone en Espagne.

Aspect démographique et conclusion alarmante des scientifiques

Les études ont révélé que les décès liés à la chaleur étaient plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Cependant, les scientifiques expliquent cela non pas par les caractéristiques de l'organisme féminin, mais par le fait que le nombre total de femmes dans les tranches d'âge élevées (personnes âgées) est naturellement plus important que celui des hommes.

Les experts avertissent : En raison du changement climatique, les vagues de chaleur extrêmes se répètent de plus en plus fréquemment en Europe. Par conséquent, il est urgent de renforcer les mesures préventives pour protéger la population, en particulier les personnes âgées.

ФранцияБельгияГерманияБутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиРоберт Кох институти
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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