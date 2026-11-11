Le football brésilien au bord de la crise financière suite à l'interdiction des paris en ligne

La Confédération brésilienne de football (CBF) a officiellement évalué les dommages financiers que l'interdiction des paris en ligne dans le pays causera au système de football local. Lors d'audiences publiques devant la Cour suprême fédérale, il a été révélé qu'en raison des nouvelles restrictions, les pertes du football brésilien pour la seule année 2027 s'élèveraient à environ 420 millions de réaux (environ 80 millions de dollars) et ces pertes financières pourraient encore augmenter dans les années à venir.

Des contrats millionnaires entre bookmakers et clubs

Selon les données fournies par la Confédération, les sociétés de paris sont actuellement les sponsors principaux (titulaires) de 27 des 40 clubs des deux premières divisions du championnat brésilien. La valeur totale de ces contrats de sponsoring est d'environ 1 milliard de réaux, ce qui représente 35 % de tous les revenus de sponsoring de ces équipes.

Selon la CBF, le départ des bookmakers du marché entraînera une chute brutale de la valeur des accords de sponsoring. En conséquence, pour combler les trous financiers et compenser les pertes, les clubs seront contraints de vendre leurs joueurs plus activement, ce qui affectera gravement le marché des transferts.