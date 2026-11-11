Le football brésilien au bord de la crise financière suite à l'interdiction des paris en ligne
La Confédération brésilienne de football (CBF) a officiellement évalué les dommages financiers que l'interdiction des paris en ligne dans le pays causera au système de football local. Lors d'audiences publiques devant la Cour suprême fédérale, il a été révélé qu'en raison des nouvelles restrictions, les pertes du football brésilien pour la seule année 2027 s'élèveraient à environ 420 millions de réaux (environ 80 millions de dollars) et ces pertes financières pourraient encore augmenter dans les années à venir.
Des contrats millionnaires entre bookmakers et clubs
Selon les données fournies par la Confédération, les sociétés de paris sont actuellement les sponsors principaux (titulaires) de 27 des 40 clubs des deux premières divisions du championnat brésilien. La valeur totale de ces contrats de sponsoring est d'environ 1 milliard de réaux, ce qui représente 35 % de tous les revenus de sponsoring de ces équipes.
Selon la CBF, le départ des bookmakers du marché entraînera une chute brutale de la valeur des accords de sponsoring. En conséquence, pour combler les trous financiers et compenser les pertes, les clubs seront contraints de vendre leurs joueurs plus activement, ce qui affectera gravement le marché des transferts.
Indicateurs financiers et organisationnels
Détails et données
Perte estimée en 2027
Environ 420 millions de réaux (environ 80 millions de dollars)
Nombre de clubs sponsorisés
Sponsor principal de 27 clubs sur 40
Valeur totale des contrats
Environ 1 milliard de réaux
Part du sponsoring
35 % de tous les revenus de sponsoring des clubs
Situation en Série A (auparavant)
Sponsor principal de 14 clubs sur 20
« Un effet boule de neige se produira pour tout le football brésilien. L'écosystème perdra toute sa valeur. Nous appelons le gouvernement à trouver une solution équilibrée qui protège la santé publique tout en tenant compte des intérêts économiques du football », indique la déclaration officielle de la Confédération.
Adoption de la loi et arrêt des activités de paris
Rappelons que le 25 septembre dernier, le président brésilien Lula da Silva a signé un décret interdisant totalement la publicité pour les activités de paris et les jeux d'argent. Par la suite, à partir du 6 octobre, les sites et applications mobiles de tous les opérateurs légaux ont dû cesser leurs activités. Avant l'introduction des restrictions, les bookmakers étaient les sponsors principaux de 14 des 20 clubs de la Série A brésilienne.
Selon vous, ces interdictions strictes imposées par le gouvernement pour protéger la santé publique ne vont-elles pas nuire gravement à la stabilité économique du football brésilien ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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