L'IBF met à jour son classement : quatre boxeurs ouzbeks parmi les meilleurs

La Fédération internationale de boxe (IBF) a publié son nouveau classement des boxeurs professionnels. Quatre combattants ouzbeks figurent dans cette liste mise à jour. Alors que Bakhodir Jalolov, Israil Madrimov et Murodjon Akhmadaliev ont conservé leurs positions, Mirazizbek Mirzakhalilov a progressé de trois places pour atteindre le 13e rang. La participation des représentants de l'Ouzbékistan à la boxe professionnelle dans les classements internationaux se poursuit. Dans le dernier classement publié par l'IBF, quatre boxeurs du pays ont été inclus parmi les meilleurs combattants dans leurs catégories de poids respectives. Parmi eux figurent des représentants des poids lourds, l'ancien champion du monde Israil Madrimov, ainsi que deux boxeurs ouzbeks évoluant dans la catégorie des super-coqs. Bakhodir Jalolov reste dans le top 4 Bakhodir Jalolov, qui défend les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des poids lourds, a conservé la 4e place du classement IBF.

Dans cette catégorie, la ceinture de champion appartient au Croate Filip Hrgović. Le maintien de Jalolov dans le top 4 démontre que sa position sur la scène internationale de la boxe professionnelle reste solide. Israil Madrimov a également conservé sa place Dans la catégorie des super-welters, Israil Madrimov est resté à la 6e place. Dans cette division, la ceinture de champion appartient au Britannique Josh Kelly. Le fait que la position de Madrimov au classement n'ait pas changé signifie qu'il reste parmi les meilleurs boxeurs de cette catégorie. Murodjon Akhmadaliev dans la catégorie où Naoya Inoue est champion Dans la catégorie des super-coqs, Murodjon Akhmadaliev a conservé la 4e place du classement IBF. Dans cette division, l'une des stars de la boxe mondiale, le Japonais Naoya Inoue, est le champion. La place d'Akhmadaliev dans le top 4 démontre sa grande compétitivité dans cette catégorie. Mirazizbek Mirzakhalilov progresse de trois places Parmi les boxeurs ouzbeks, la progression la plus notable au classement revient à Mirazizbek Mirzakhalilov. Il est passé de la 15e place le mois dernier à la 13e place dans la catégorie des super-coqs. Dans cette catégorie également, la ceinture de champion appartient à Naoya Inoue.