CDM 2026 : Toutes les affiches des 16es de finale connues, place aux playoffs

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CDM 2026 : Toutes les affiches des 16es de finale connues, place aux playoffs

Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde de football sont officiellement terminés. Désormais, la partie la plus excitante et la plus impitoyable du tournoi commence : la phase à élimination directe. Toutes les équipes nationales qualifiées pour les 16es de finale connaissent désormais leur premier adversaire.

Toutes les affiches des 16es de finale :

Les duels des playoffs de cette année s'annoncent passionnants. Quel match vous excite le plus ?

  • Allemagne — Paraguay

  • France — Suède

  • Afrique du Sud — Canada

  • Pays-Bas — Maroc

  • Portugal — Croatie (L'un des matchs centraux !)

  • Espagne — Autriche

  • États-Unis — Bosnie-Herzégovine

  • Belgique — Sénégal

  • Brésil — Japon

  • Côte d'Ivoire — Norvège

  • Mexique — Équateur

  • Angleterre — RD Congo

  • Argentine — Cap-Vert

  • Australie — Égypte

  • Suisse — Algérie

  • Colombie — Ghana

CDM 2026 : Toutes les affiches des 16es de finale connues, place aux playoffs

Coup d'envoi : Les playoffs commencent ce soir !

Il est à noter que les matchs à élimination directe de la CDM 2026 ne tarderont pas. Les matchs de playoffs dans la nuit du 28 au 29 juin débuteront.

Lors du premier match ouvrant cette étape de la compétition, le Canada et l'Afrique du Sud s'affronteront. Pour les supporters de l'hémisphère oriental, le match débutera à 00h00 heure de Tachkent.

Selon vous, quelles équipes se qualifieront pour les 8es de finale ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez l'article avec vos amis fans de football ! Ne manquez pas les chocs les plus intenses du Mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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