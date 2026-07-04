La France subit une perte majeure : sans Tchouaméni face au Paraguay

L'équipe de France a subi une perte majeure avant les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni ne pourra pas disputer le match crucial contre le Paraguay en raison d'une blessure.

Tchouaméni blessé à l'entraînement

Selon RMC Sport, le joueur de 26 ans s'est blessé à la cuisse lors d'une séance d'entraînement.

En conséquence, Tchouaméni ratera le match des huitièmes de finale contre le Paraguay. La date de son retour n'est pas encore connue.

Manu Koné pourrait le remplacer

Le staff de l'équipe de France envisage de titulariser Manu Koné à la place de Tchouaméni dans le onze de départ.

Tchouaméni avait jusqu'à présent disputé trois matchs avec la France lors de la Coupe du monde en cours.

La France écrase la Suède

Les hommes de Didier Deschamps ont battu la Suède 3:0 en seizièmes de finale.

Grâce à cette victoire, les Français se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais ont perdu l'un de leurs milieux de terrain clés avant le prochain match.

Le Paraguay élimine l'Allemagne de manière sensationnelle

L'équipe du Paraguay a créé une énorme sensation lors du premier tour de la phase à élimination directe.

Les Sud-Américains n'ont pas pu départager l'Allemagne ni dans le temps réglementaire ni en prolongations. Aux tirs au but, ils ont battu la « Mannschaft » et se sont qualifiés pour le tour suivant.

Désormais, la France affrontera le Paraguay, qui a déjà créé une sensation, sans Tchouaméni.