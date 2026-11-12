L'intérêt des dirigeants russes pour la longévité et l'extension du potentiel humain est à nouveau sous les projecteurs des médias mondiaux. Selon Bloomberg, Mikhaïl Kovaltchouk, l'un des proches alliés de Vladimir Poutine et conseiller scientifique informel, ainsi que directeur de l'Institut Kourtchatov, mène des recherches massives sur le processus de vieillissement à l'aide de primates.

Une étude majeure impliquant plus de 7 000 singes

Selon les informations, environ 7 000 singes sont utilisés dans le cadre de ce projet scientifique. Les chercheurs se concentrent principalement sur des primates âgés de plus de 20 à 30 ans.

L'objectif principal des recherches est de trouver des moyens de prolonger considérablement la vie en bonne santé humaine. Pour ce faire, les spécialistes étudient en profondeur l'état du cerveau et des vaisseaux sanguins des animaux, divers indicateurs biochimiques ainsi que d'autres changements physiologiques liés à l'âge.

Paramètres principaux du projet scientifique Détails et informations Initiateur/Directeur principal Mikhaïl Kovaltchouk (Directeur de l'Institut Kourtchatov) Objet de l'étude Plus de 7 000 primates (singes âgés) Domaines étudiés Cerveau, état des vaisseaux sanguins et changements biochimiques Source d'information Bloomberg

« L'intérêt du Kremlin pour la longévité et le dépassement des limites biologiques n'est pas nouveau, et cela suscite un grand intérêt à l'échelle mondiale. »

Cercles politiques et implication familiale

Il est rapporté que l'attention des dirigeants du Kremlin sur les questions de longévité et de préservation d'une vie saine ne cesse de croître. Notamment, des déclarations et des discussions sur ce sujet lors de dialogues de haut niveau avaient déjà attiré l'attention du public. De plus, une implication familiale est présente dans ces recherches, Maria Vorontsova, la fille aînée du président, étant également liée aux processus de recherche scientifique sur la longévité.

Selon vous, la science moderne et les biotechnologies pourront-elles prolonger considérablement la vie humaine et atteindre de nouveaux records à l'avenir ? Laissez votre avis dans les commentaires !