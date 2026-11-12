Accident majeur impliquant 86 véhicules en Bulgarie

Le 10 novembre au matin, deux accidents de la route majeurs se sont produits sur l'autoroute « Trakia » en Bulgarie, près de la ville de Yambol. Les accidents ont fait 12 morts et des dizaines de blessés. C'est ce qu'a rapporté le journal « 24 chasa », citant les informations de la ministre de la Santé du pays, Katya Ivkova.

Selon la ministre, 10 personnes sont décédées sur le coup lors des premières collisions. Deux autres personnes ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Au total, 46 blessés ont été transportés dans des établissements médicaux. Plusieurs d'entre eux restent en soins intensifs.

Le premier accident a eu lieu vers 7h10, heure locale, en direction de la ville de Bourgas. Peu de temps après, plusieurs véhicules sont entrés en collision sur la voie opposée, en direction de Sofia. Au moment de l'accident, la zone était plongée dans l'obscurité et un brouillard épais était présent.