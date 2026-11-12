Accident majeur impliquant 86 véhicules en Bulgarie
Le 10 novembre au matin, deux accidents de la route majeurs se sont produits sur l'autoroute « Trakia » en Bulgarie, près de la ville de Yambol. Les accidents ont fait 12 morts et des dizaines de blessés. C'est ce qu'a rapporté le journal « 24 chasa », citant les informations de la ministre de la Santé du pays, Katya Ivkova.
Selon la ministre, 10 personnes sont décédées sur le coup lors des premières collisions. Deux autres personnes ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Au total, 46 blessés ont été transportés dans des établissements médicaux. Plusieurs d'entre eux restent en soins intensifs.
Le premier accident a eu lieu vers 7h10, heure locale, en direction de la ville de Bourgas. Peu de temps après, plusieurs véhicules sont entrés en collision sur la voie opposée, en direction de Sofia. Au moment de l'accident, la zone était plongée dans l'obscurité et un brouillard épais était présent.
Selon le journal « Sega », un total de 86 véhicules ont été impliqués dans les deux accidents, incluant des voitures, des minibus et des poids lourds.
Après les collisions, certaines personnes sont restées coincées dans les véhicules endommagés. Les sauveteurs ont dû retirer une partie des glissières de sécurité pour atteindre les victimes. Les services d'urgence des régions voisines et l'armée ont également été mobilisés pour l'opération de sauvetage.
En raison de l'accident, les deux sens de l'autoroute ont été fermés. Le trafic a été dévié vers des routes secondaires. Des avions militaires et gouvernementaux ont été préparés pour transporter les victimes dans un état critique vers les hôpitaux de Sofia.
Selon les premières informations, la cause probable de l'accident serait une réduction drastique de la visibilité, l'humidité de la chaussée et une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques. Les causes exactes des accidents sont en cours d'enquête.
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