Un simple fromage serait à l’origine d’un coma de sept ans

·36·Monde
Un simple fromage serait à l’origine d’un coma de sept ans

Un drame survenu en Italie montre une nouvelle fois la nécessité d’accorder une attention accrue à la sécurité alimentaire. Un enfant plongé dans le coma pendant sept ans après avoir consommé du fromage au lait cru est décédé. Les médias locaux ont rapporté l’information.

Selon les informations disponibles, le drame s’est produit en 2017 à Coredo, une ville de la province italienne de Trente. À l’époque, l’enfant, âgé de seulement quatre ans, Escherichia coli (bactérie intestinale) avait consommé du fromage fabriqué à partir de lait cru contaminé par cette bactérie. Peu après avoir mangé le produit, il a ressenti de fortes douleurs abdominales et son état s’est rapidement aggravé.

Transporté d’urgence à l’hôpital, l’enfant a subi un examen médical complet. Les examens ont révélé qu’il souffrait du syndrome hémolytique et urémique. Les expertsont souligné que cette grave maladie pouvait laisser de très lourdes séquelles à l’organisme. Elle avait notamment provoqué des lésions cérébrales, une paralysie, une perte de la vue ainsi qu’une épilepsie sévère.

En raison des graves complications de la maladie, l’enfant est tombé dans le coma et ne s’est jamais réveillé pendant les sept années suivantes. Durant cette période, les médecins ont tenté différents traitements pour lui sauver la vie, sans parvenir à améliorer son état. Son père, Giovanni Battista Maestri, a annoncé son décès au public.

Cet événement rappelle une fois de plus l’importance de la qualité des aliments et de la prudence lors de la consommation de produits fabriqués notamment à partir de lait cru.

ItalieKoredoTrenteGiovanni Battista Maestri
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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